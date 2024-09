Agli Emmy trionfa Shogun: con 18 premi è serie da record

Ecco tutti i vincitori alla cerimonia dei 76esimi Emmy Awards di Los Angeles. Trionfa Shogun: con 18 premi è serie da record

Shogun fa la storia della notte degli ‘oscar’ della tv americana. Il drama storico di FX è il più premiato di sempre in una singola edizione degli Emmy con 18 premi complessivi, inclusi quelli per il miglior drama e per i migliori interpreti protagonisti in un drama, assegnati rispettivamente agli attori Hiroyuki Sanada e Anna Sawai.

I 76esimi Primetime Emmy Awards, nella cerimonia che si è svolta nella notte tra domenica e lunedì scorsi a Los Angeles, per l’assegnazione dei più importanti riconoscimenti dedicati alla tv americana, incoronano anche Hacks: la serie di Max è premiata come miglior serie comedy e per la migliore attrice protagonista in una comedy, Jean Smart, al suo sesto Emmy, il terzo consecutivo per Hacks.

Non male neanche The Bear, malgrado lo ‘scippo’ del titolo di miglior comedy da parte di Hacks, infatti la serie incentrata sulle vicende dello chef “Carmy” Berzatto porta a casa 11 Emmy, tra cui la statuetta al miglior attore protagonista, Jeremy Allen White: mai nessuna comedy aveva vinto così tanto con una stagione, in questo caso la seconda, battendo un record fissato sempre da The Bear nella precedente edizione del premio. Tutti risultati, questi, che in verità non hanno sorpreso nessuno. Mentre non sono stati così scontati i tre Emmy di Baby Reindeer di Netflix, nella sezione delle miniserie e serie antologiche: migliore miniserie, miglior attore protagonista in una miniserie a Richard Gadd, migliore sceneggiatura di una miniserie, a ancora migliore attrice non protagonista a Jessica Gunning.

SHOGUN, DI COSA PARLA

È la storia, ambientata nel ‘600, del marinaio inglese John Blackthorne, naufrago con ciò che resta del suo equipaggio, sulle coste del Giappone, alle prese tra le lotte deii signori feudali, in particolare tra Ishido e Toranaga, che ambiscono a diventare shōgun. Si tratta dell’adattamento del romanzo omonimo di James Clavell. Tra i protagonisti, Anna Sawai, prima attrice giapponese a vincere un Emmy, grazie alla sua interpretazione di Lady Mariko, misteriosa e affascinante donna aristocratica nel Giappone feudale. Nel suo discorso della premiazione, tra le lacrime, ha ammesso: “Stavo piangendo prima che il mio nome fosse annunciato. Oggi sono un disastro”. E ringraziando il cast, la troupe di Shōgun e sua madre, ha reso omaggia alle “donne che non si aspettano nulla e continuano a essere un esempio per tutti”.

EMMY (IL PRIMO) ANCHE A JODIE FOSTER

Da segnalare anche l’Emmy vinto dall’attrice già premiata due volte agli Oscar del cinema, Jodie Foster. Questo è invece il primo Emmy della sua carriera, per la sua interpretazione nella quarta stagione di True Detective, in onda su HBO, e la vittoria di Lamorne Morris, miglior attore non protagonista nella miniserie Fargo di FX.

ECCO TUTTI I VINCITORI DELLA 76ESIMA EDIZIONE DEGLI EMMY

Per la categoria drama: Shōgun

Per la categoria comedy: Hacks

Attore protagonista in un drama: Hiroyuki Sanada, Shōgun

Attrice protagonista in un drama: Anna Sawai, Shōgun

Attore protagonista in una comedy : Jeremy Allen White, The Bear

Attrice protagonista in una comedy: Jean Smart, Hacks

Attore non protagonista in un drama: Billy Crudup, The Morning Show

Attrice non protagonista in una drama: Elizabeth Debicki, The Crown

Attore non protagonista in una comedy: Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Attrice non protagonista in una comedy: Liza Colón-Zayas, The Bear

Per la categoria miniserie o serie antologia: Baby Reindeer

Attore protagonista in una miniserie: Richard Gadd, Baby Reindeer

Attrice protagonista in una miniserie: Jodie Foster, True Detective: Night Country

Attore non protagonista in una miniserie: Lamorne Morris, Fargo

Attrice non protagonista in una miniserie Jessica Gunning, Baby Reindeer

Sceneggiatura per un drama: Will Smith, Slow Horses (Negoziare con le tigri​)

Sceneggiatura per una comedy: Lucia Aniello e Paul W. Downs e Jen Statsky, Hacks (Bulletproof)

Sceneggiatura per una miniserie: Richard Gadd, Baby Reindeer

Regia per un drama: E.O. Toye, Shōgun

Regia per una comedy: Christopher Storer, The Bear

Regia per una miniserie: Steven Zaillian, Ripley

L’elenco completo su https://www.emmys.com/awards/nominees-winners