Si parla di Filosofia a “Sulla Via di Damasco” stamani su Rai 3

Filosofia: quanto può servire all’umanità? Cosa ha in comune con la fede? Le risposte da Eva Crosetta, sella puntata di “Sulla Via di Damasco” in onda stamani su Rai 3

Filosofia: dimenticata dal fare e dall’apparire? Ma che ne sarà della saggezza millenaria della filosofia? Quanto può servire all’umanità? Cosa ha in comune con la fede? Sono solo alcune delle domande che Eva Crosetta, sella puntata di “Sulla Via di Damasco” in onda domenica 15 settembre alle 7.30 su Rai 3, rivolgerà al prof. Luca Maria Scarantino dell’Università “A. Moro” di Bari, presidente dell’ultimo Congresso mondiale della filosofia (ed. XXV), svoltosi di recente a Roma e che ha riunito centinaia di intellettuali per discutere di dialogo, di vita, di sviluppo, alla ricerca di nuovi orizzonti del sapere.

Il programma esplorerà le differenze e le similitudini tra filosofia orientale e occidentale con il prof. Sun Xiangchen che traccia le linee della sua “filosofia della famiglia”. Subito dopo la prof. ssa F. Gambetti (Roma Tre) che parlerà della filosofia, non come riflessione solitaria, ma come “capacità di ragionare, di dialogare, di aprirsi al riconoscimento degli altri.” Di sfide urgenti, problemi etici e risorse per affrontarli, il punto di vista anche della prof.ssa Nancy Tuana, della Penn State University e della prof. ssa Eva Man Kit Wah dell’Università di Hong Kong: per capire l’oggi e guardare oltre il contingente, la ricetta filosofica può offrire uno sbocco verso la verità, la pace e la giustizia.