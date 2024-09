Previsioni meteo 15 settembre 2024: fase stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 15 settembre 2024: pausa asciutta sulle nostre regioni prima di un peggioramento nel corso della prossima settimana

Dopo il peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia a inizio weekend, tempo in miglioramento con anche le temperature che tenderanno leggermente ad aumentare, ma ancora di stampo autunnale con valori di diversi gradi sotto le medie specie al Centro-Sud. Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, durante la prossima settimana dovremmo assistere all’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Atlantico settentrionale, con i massimi al suolo che si porterebbero sul Mare del Nord, mentre una circolazione depressionaria colma di aria fredda dovrebbe continuare a ruotare tra l’Europa centro-orientale e il Mediterraneo centrale, alimentata da aria fresca in discesa dell’Europa nord-orientale. Questo comporterebbe nuovi passaggi instabili sull’Italia, con maltempo che andrebbe ad interessare soprattutto il Sud, il medio versante adriatico e il Nord-Est, con clima ancora diffusamente autunnale su tutto il Paese.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 15 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio poche variazioni con ampie schiarite al Nord-Ovest e addensamenti in transito al Nord-Est. In serata locali piogge in arrivo sulle coste adriatiche, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime senza variazioni. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con locali piogge sul basso Lazio e variabilità asciutta altorove. In serata e nottata peggiora sui settori adriatici con piogge e temporali in arrivo. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole con piogge sparse su Molise, Puglia e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto ma con nuvolosità in transito e schiarite. In serata locali piogge su Campania e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime senza variazioni. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .