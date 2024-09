Lutto nel motociclismo: morto a 32 anni Luca Salvadori

Morto Luca Salvadori, un volto noto anche sui social: come youtuber e influencer era seguito da migliaia di fan, oggi in lutto così come tutto il mondo del motociclismo

“Ci ha lasciati inseguendo la sua passione“. Con un post su Instagram i genitori di Luca Salvadori, la mamma Monica Allegranzi e il papà Maurizio hanno comunicato “straziati dal dolore” la morte del loro figlio e motocilista. Salvadori è deceduto ieri a Frohburg, in Germania, per le ferite riportate durante l’incidente che lo ha coinvolto durante le qualifiche di una gara dell’International Road Race Championship (IRRC). Il 32 enne milanese oltre a cavalcare la sua moto era un volto noto sui social: come youtuber e influencer era seguito da migliaia di fan, oggi in lutto così come tutto il mondo del motociclismo.

“Per me tu sei questo sorriso, per sempre”, è la dedica che la fidanzata Veronica gli dedica, con un video, sui social.

“Senza parole. Ciao Luca”, scrive Pecco Bagnaia pubblicando una storia su Instagram.

“Luca era un grande pilota e un ragazzo d’oro, l’ho visto nascere- scrive Lorenzo Jovanotti- il suo babbo Maurizio (noto produttore discografico, ndr) organizza i miei concerti dal 1988 e siamo molto legati. Ricordo Luca bambino che voleva correre prima ancora di stare dritto su una moto. In questi suoi 32 anni che si sono interrotti ieri sulla pista di Lipsia ogni volta che ci siamo visti abbiamo parlato di moto, di corse, di questa passione che lo guidava e che era diventata la sua vita, il suo lavoro, la sua bella e pericolosa ossessione. Aveva sempre il sorriso, una gentilezza e una grazia che mi riempiva il cuore. In pista era un generoso, amatissimo da tutti e rispettato, e negli anni era diventato un esperto tra i più competenti, per i giovani piloti un vero maestro. Ci mancherai. Ti abbiamo voluto molto bene io e le mie ragazze”.

(Foto da Instagram)