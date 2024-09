In libreria “Leggi gli altri come un libro” di Patrick King

Nelle librerie e sugli store digitali “Leggi gli altri come un libro. Il metodo infallibile per capire cosa pensa chi hai di fronte” di Patrick King

Ogni persona è un mistero ai nostri occhi. Vorremmo sapere cosa pensa davvero, quali sono i suoi sentimenti, le sue intenzioni, ma spesso resta un enigma indecifrabile, nonostante la buona volontà e l’ascolto attivo che mettiamo in campo. Eppure qualcuno sembra avere un dono naturale per capire gli altri: riconosce le loro emozioni, intuisce le loro motivazioni, arrivando a prevedere reazioni e comportamenti… Come ci riesce? Patrick King, coach che lavora sulle abilità sociali, ci garantisce che si tratta di una competenza che, in quanto tale, si può apprendere e perfezionare.

Grazie all’efficace metodo da lui ideato, sintesi di ricerche scientifiche ed esperienza pluriennale, è possibile raccogliere con rapidità il maggior numero di dati su una persona, così da interpretare correttamente le sue azioni, trovare scorciatoie per stabilire un contatto profondo e comprenderla davvero. In questo modo accresceremo la nostra empatia, affineremo le doti comunicative e di negoziazione, stabiliremo confini migliori. Inoltre, un effetto collaterale da non sottovalutare: conosceremo meglio noi stessi.