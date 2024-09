I Maruja in concerto a ottobre al Covo Club di Bologna

Tra i progetti più interessanti della scena underground britannica, i Maruja arrivano per la prima volta in Italia: saranno live giovedì 3 ottobre al Covo Club di Bologna

Tra i progetti più interessanti della scena underground britannica, i Maruja arrivano per la prima volta in Italia: saranno live giovedì 3 ottobre al Covo Club di Bologna. I biglietti per lo show sono acquistabili su DICE.fm.

La band di Manchester porterà il suo intenso post-punk dalle influenze jazz nella venue bolognese in occasione dell’unica data italiana dell’UK/EU Autumn Tour 2024. Sarà l’occasione per ascoltare live i recenti EP acclamati dalla critica: Knocknarea (2023) e Connla’s Well (pubblicato lo scorso aprile).

Maruja è una forza evocativa che trasporta gli ascoltatori in un mondo di diversità e realismo crudo. L’improvvisazione costituisce la spina dorsale delle composizioni della band, che insieme alle sonorità travolgenti e alla complessità delle liriche, creano una miriade di segreti sussurrati.

Per quasi un decennio hanno lavorato incessantemente per affinare la loro arte, esaminando ogni nota con una precisione che sfiora l’ossessivo. Non è solo la passione a guidarli, ma piuttosto un bisogno travolgente, una forza che li spinge a creare e a esibirsi con un’intensità viscerale che è sia elettrizzante che terrificante.

Knocknarea è il progetto di debutto del gruppo, ed è stato l’EP più votato del 2023 su Rate Your Music e Album of The Year. Anthony Fantano ha recensito il progetto, affermando “le performance sono serrate, i testi lasciano col fiato sospeso, le chitarre e i sassofoni sono davvero dinamici e fantastici…”. Continua dicendo, “…in questo EP, c’è così tanto potenziale, c’è così tanto buon materiale…Assolutamente da ascoltare questo EP perché è una bomba!”