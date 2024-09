Arriva in Italia la prima edizione de “Gli Indiani d’America e la loro musica” di Frances Densmore

Ora disponibile in Italia la prima edizione in italiano di “Gli Indiani d’America e la loro musica” di Frances Densmore curata da Raffaella Milandri

L’opera ci restituisce suoni (grazie alle partiture contenute nel testo) e immagini (grazie alle descrizioni e alle foto originali) d’epoca, in un testo prezioso e imperdibile per appassionati di musica, di Nativi Americani e di etnomusicologia. Un vero e proprio viaggio nel tempo, tra gli Indiani d’America di cento anni fa.

La accurata traduzione, ricca di note esplicative, è a cura di Raffaella Milandri, nota scrittrice, giornalista e studiosa di Nativi Americani.

La Mauna Kea Edizioni, specializzata in opere di e sui Nativi Americani, quest’anno compie cinque anni dalla fondazione, e il libro della Densmore è il cinquantesimo titolo a catalogo del gruppo editoriale: una doppia celebrazione, insomma.

Quanto a Raffaella Milandri, oltre a pubblicare dieci libri su Nativi e Popoli Indigeni, sono ora otto i libri da lei tradotti e curati, perlopiù di autori nativi americani.

Quest’ultimo ha un significato speciale per la Milandri, in quanto da circa sei mesi conduce e cura una trasmissione radiofonica “Nativi Americani ieri e oggi”, su Radio Talpa, che è incentrata sulla musica nativa, con originali escursioni dall’hip hop al country, alla musica dell’Alaska e delle Hawaii, e a quella tradizionale: il primo programma in Italia completamente dedicato alla musica nativa americana.

L’Autore: Frances Densmore (21 maggio 1867 – 5 giugno 1957) è stata un’etnografa ed etnomusicologa statunitense. Nata a Red Wing, nel Minnesota, fu una studiosa affermata della cultura e della musica dei Nativi Americani. Fu un’autrice prolifica, scrivendo oltre venti libri e cento articoli, e registrò più di duemila cilindri fonografici di musica nativa. Le sue registrazioni hanno conservato una grande quantità di musica e cultura dei Nativi Americani, in un periodo in cui i coloni bianchi si stavano trasferendo nelle terre dei nativi e incoraggiavano le tribù ad adottare i costumi occidentali.

Il curatore: scrittrice e giornalista, Raffaella Milandri, attivista per i diritti umani dei Popoli Indigeni, è esperta studiosa dei Nativi Americani e laureata in Antropologia. È membro onorario della Four Winds Cherokee Tribe in Louisiana e della tribù Crow in Montana. Ha pubblicato oltre dieci libri, tutti sui Nativi Americani e sui Popoli Indigeni, con particolare attenzione ai diritti umani, in un contesto sia storico che contemporaneo. Si occupa della divulgazione della cultura e letteratura nativa americana in Italia e attualmente si sta dedicando alla cura e traduzione di opere di autori nativi. Tra le sue opere ricordiamo “Nativi Americani. Guida alle Tribù e alle Riserve Indiane degli Stati Uniti” (Mauna Kea, 2021), un’opera completa e aggiornata sul mondo delle tribù indiane oggi.