Arianna Doria in radio con il singolo “Dead End”

In radio il nuovo singolo di Arianna Doria “Dead end” (Ebim Records). Il brano è stato scritto da Arianna stessa insieme all’autrice Laura Pirrigheddu

Arianna Doria non si ferma qui, ha già in mente nuovi progetti e nuove canzoni da scrivere e cantare. La sua passione per la musica e il canto la guideranno sicuramente verso nuove sfide e opportunità da cogliere. La sua determinazione e il suo talento la porteranno, senza dubbio, a conquistare il cuore di sempre più persone con la sua musica.

“Dead End” è solo l’inizio di un percorso artistico che si preannuncia ricco di soddisfazioni e successi per Arianna Doria. Non resta che aspettare di ascoltare i suoi prossimi lavori e seguirla nel suo percorso di crescita e realizzazione artistica.

BIO

Nata il 4 luglio, Arianna Doria lo ricorda con orgoglio nella sua tesina dedicata alla storia degli USA, storia di Libertà che la vede diplomarsi con lode alla scuola secondaria. Quest’anno anno inizierà il liceo scientifico bilingue, a Lodi: l’inglese non sarà un ostacolo. Per lei raggiungere la nonna e suo fratello che studia nel Tennessee è un obiettivo e un sogno: nella fattoria della nonna ha imparato ad amare gli animali e si culla nel desiderio di fare la veterinaria tra qualche anno, ma nel frattempo coltiva la sua grandi passioni: il canto e la musica. Fin dall’età di 7 anni nel lodigiano si fa notare vincendo i primi concorsi canori e fa le sue prime esperienze in studi di registrazione.

Inizia un percorso fatto di musica, formazione e live performance anche a livello nazionale. Viene presa nel coro dei Piccoli Cantori di Milano ma l’esperienza è breve, è tempo di covid, deve rinunciare. Anche gli incontri in videocall con le vocal coach non fanno per lei: ci prova ma il web non è il posto giusto dove esprimersi per una ragazzina solare, sensibile ed emotiva. Questo “mondo incasinato” che traspare nel suo primo brano inedito, incomincia a far parte di lei. Cuffie sulle orecchie,lo sguardo è sempre oltreoceano: Ary si appassiona alla musica di Arianna Grande, Billie Eilish, Lana del Rey.