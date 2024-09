Treviso, il giallo della scomparsa di Susanna Recchia: trovata l’auto della donna

Trovata l’auto di Susanna Recchia, la donna scomparsa a Treviso insieme alla bambina di tre anni: era in un posto a 20 minuti da casa, continuano le ricerche

L’auto di Susanna Recchia, una Tiguan di colore bianco, è stata ritrovata a Covolo di Pederobba, in provincia di Treviso: a darne notizia è, sui social, l’assessore regionale Giampaolo Bottacin. A questo punto le ricerche della donna e della bambina di tre anni che aveva con sé si concentrano in quella zona, spiega l’assessore, che chiede la “massima diffusione” della notizia. Sono ore di grande apprensione per il destino della donna e ancora più della bambina, di cui non si sa più nulla da ieri sera.

La donna è residente a Miane, in provincia di Treviso, e ieri sera è uscita di casa con la bambina di tre anni senza fare ritorno. Sui social si stanno moltiplicando gli appelli a chiunque la possa aver vista, affinchè possa essere ritrovata. In rete circolano le informazioni diffuse dalle forze dell’ordine: la donna è alta circa 1,65 cm, di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra.

Covolo, dove è stata individuata l’auto con nessuno a bordo, è un posto a una ventina di minuti di auto da Miane, dove la donna di 45 anni vive. Uscendo, ieri, avrebbe lasciato a casa cellulare, portafoglio e documenti.

Il compagno, scrive Treviso Today, avrebbe spiegato alle forze dell’ordine che, una volta arrivato a casa per prendere la figlia, ieri pomeriggio, non ha trovato né la donna né la bambina. La Prefettura di Treviso ha arrivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse e in queste ore sono in corso ricerche in tutta la zona. La Polizia invita chiunque abbia notizie a chiamare il 112.

Sono in corso controlli anche sulle immagini delle telecamere e targasystem presenti nel territorio (a Valdobbiadene, Farra, Cison, Pieve di Soligo e Moriago), che però stando alle prime informazioni che circolano non avrebbero rilevato il passaggio del mezzo. Al lavoro, per cercare la donna e la figlia, ci sono anche i Vigili del fuoco con l’elicottero e i volontari anticendio Avab.