Su Rai 2 “FBI” e “FBI International” con “Fantasma” e “Rimuovere il compromesso”: la trama

Stasera su Rai 2 torna l’appuntamento con “FBI” e “FBI International”. In onda gli episodi “Fantasma” e “Rimuovere il compromesso”: la trama

Sabato 14 settembre alle 21.20 su Rai 2, in prima visione assoluta, riprende la sesta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. Il team è guidato dall’indiscussa autorità di Isobel Castillo (Alana de la Garza) ed è formato da agenti di prima classe che indagano su casi di grande responsabilità, tra cui terrorismo e criminalità organizzata. Nel cast anche Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner.

Nell’episodio dal titolo “Fantasma”, un dipendente dell’Esercito americano viene colpito in un parco industriale e gli agenti lavorano per rintracciare l’assassino che sta per mettere in atto un piano molto più ampio. Nel frattempo, Tiffany continua a lottare con il senso di colpa che riguarda la morte di Hobbs.

A seguire – alle 22.10, sempre su Rai2, in prima visione assoluta – appuntamento con un nuovo episodio della terza stagione di “FBI International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood. Nell’episodio “Rimuovere il compromesso”, l’agente speciale assistente in carica Jubal Valentine si dirige a Budapest per aiutare personalmente il Fly Team e la Cia a smantellare il cartello che ha assassinato la sua ex fidanzata e collega. Come parte della missione, Forrester si atteggia a esperto di armi sotto copertura.