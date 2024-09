Stasera su Rai 1 il secondo appuntamento con “TIM Music Awards”

Su Rai 1 per TIM Musica Awards stasera il secondo e ultimo appuntamento. Diciottesima edizione, live dall’Arena di Verona, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada

TIM Music Awards compie 18 anni e li festeggia venerdì 13 e sabato 14 settembre con un doppio appuntamento live dall’Arena di Verona – sold out – e in prima serata su Rai 1, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la tredicesima volta insieme per consegnare i prestigiosi premi della musica italiana.

Due serate ricche di momenti emozionanti, in cui non mancheranno le sorprese. Tanti infatti gli artisti ai quali verrano attribuiti i riconoscimenti per i loro incredibili risultati: un’occasione speciale in cui le grandi stelle della musica incanteranno il pubblico presente all’Arena di Verona e il pubblico da casa con delle performance esclusive. A salire sul palco nel corso delle due serate, saranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Big Mama, Bresh, Capo Plaza, Clara, Club Dogo, Coez, Elodie, Emis Killa, Emma, Fiorella Mannoia, Frah Quintale, Gaia, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Il Tre, Il Volo, Irama, Kid Yugi, Lazza, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Max Pezzali, Mida, Mr. Rain, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Riccardo Cocciante, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Tananai, Tedua, The Kolors, Tony Boy, Tony Effe, Umberto Tozzi. Le due serate, poi, vedranno la partecipazione di Pio e Amedeo, Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Anche quest’anno, verranno premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2023 e settembre 2024 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo, e non mancheranno le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante) tenutesi tra settembre 2023 e settembre 2024. Verranno assegnati, inoltre, i premi speciali FIMI, SIAE, EARONE, ASSOCONCERTI e ARENA DI VEONA.

TIM Music Awards è prodotto da FriendsTv per Rai, mentre Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dei TIM Music Awards.

In continuità con gli eventi musicali del 2024, poi, Rai Pubblicità ha proposto un modello integrato di partnership a TIM – title sponsor – e a Citroën e Cantine Maschio, attraverso un percorso crossmediale studiato ad hoc che abbraccia tutti i mezzi – tv, radio, digital, social e territorio.

TIM, per il terzo anno consecutivo, è title sponsor dell’evento e animerà i TIM Music Awards con contenuti e collegamenti in diretta dalla TIM Data Room, allestita per l’occasione nel backstage dell’Arena di Verona. Verranno svelati trend e curiosità sugli artisti presenti nelle due serate analizzando i dati digital provenienti dalla rete, mentre sul palco dell’Arena sarà premiato l’artista che meglio esprime con la sua musica i valori de ‘La Forza Delle Connessioni’.

Presente alla serata anche il vincitore del concorso lanciato sull’app MyTIM durante i TIM Summer Hits dello scorso giugno. Fra i moltissimi contributi ricevuti, nei quali i partecipanti hanno raccontato a TIM un particolare momento di connessione, un’emozione o un ricordo legato ad una canzone, la giuria ha scelto il video di un fortunato fan che avrà la possibilità di accedere al back stage prima dello show, trascorrere una serata speciale nella prestigiosa platea dell’Arena di Verona e ricevere un indimenticabile premio.

I TIM Music Awards, così come il recente TIM Summer Hits, si inseriscono nell’ambito della campagna di comunicazione del Gruppo ‘La Forza delle Connessioni’ che aiutano ad avvicinarsi, diventano relazioni umane e offrono sempre di più l’opportunità di vivere forti emozioni come quelle che sanno trasmettere la musica ed i grandi eventi dal vivo.

Citroën, per il secondo anno sarà sponsor dei premi per la musica italiana con l’importante iniziativa di brand activism “GenerationAMI – a scuola di anti bullismo”. Da sempre vicino alle persone e ai loro valori, con questo progetto il brand si muove da ormai 4 anni per promuovere una cultura contro il bullismo e il cyber-bullismo tra i giovani. Protagonista della scena la piccola di casa Citroën AMI 100% elettrica che si guida dai 14 anni. Il brand sarà protagonista all’Arena stessa, con passaggi dedicati in prima serata su Rai 1.

Cantine Maschio, di nuovo ai Tim Music Awards, sarà sponsor dei premi per la musica italiana, tornando protagonista dell’Arena con la presenza del brand negli spazi di Rai Radio 2.