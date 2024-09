Stamani su Rai 3 torna Federico Ruffo con “Mi Manda RaiTre”

Siccità e voli low cost tra i temi del weekend di “Mi Manda RaiTre” con Federico Ruffo che torna da stamani su Rai 3

Un viaggio nei luoghi più colpiti dalla siccità, partendo dalla Sicilia, prima regione ad aver dichiarato, qualche mese fa, lo stato di emergenza. Lo propone Federico Ruffo che torna con la nuova edizione di “Mi Manda RaiTre”, in onda da sabato 14 settembre alle 9.10 su Rai 3. Quella in corso è l’ennesima estate più calda di sempre, in alcune zone si è iniziato a razionare l’acqua potabile, numerose le ripercussioni della mancanza di acqua su economia, agricoltura, energia elettrica, ma anche sulle piccole azioni quotidiane, come fare una doccia o cucinare. Le piogge degli ultimi giorni non sembrano utili ai fini della carenza d’acqua, e l’Italia è divisa in due fra maltempo al nord e forte caldo e siccità al sud. Tra gli ospiti, Luca Mercalli, climatologo; Paolo Sottocorona, meteorologo; Antonio Fraschilla, giornalista La Repubblica.

Nella puntata di domenica 15 settembre alle 9.10 su Rai 3 obiettivo sul traffico aereo che sta aumentando in tutta Europa. Anche questa estate molti i voli cancellati – si stima quasi 11.000 a luglio e circa 7.000 ad agosto – con i disagi, i ritardi e i passeggeri lasciati a piedi. Quali sono i diritti dei viaggiatori in questi casi? Una buona fetta del mercato è gestita da compagnie aeree low cost, che offrono biglietti a prezzi competitivi, ma i cui costi accessori possono aumentare vertiginosamente. È un modo di viaggiare davvero conveniente per il consumatore? Si parla, inoltre, di “violino”, uno dei ragni velenosi che vivono in Italia. Il suo morso, in alcuni casi, può portare a complicazioni gravi: in studio i consigli degli esperti per riconoscerlo e intervenire in caso di pericolo.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo, Galeazzo Bignami, viceministro Mit; Marco Alderighi, docente economia industriale Università della Valle d’Aosta; Andrea Giuricin, economista dei trasporti Unimib; Massimiliano Dona, presidente Consumatori.it; Claudio Venturelli, entomologo.