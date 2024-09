Stamani su Rai 1 al via la nuova stagione di “Buongiorno benessere”

Torna da stamani su Rai 1 il programma “Buongiorno Benessere”. Aggiornamenti in ambito sanitario e medico con il professor Matteo Bassetti

Torna “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone, dedicato a medicina, salute e benessere, in onda sabato 14 settembre alle 10.30 su Rai 1. La nuova edizione mantiene la continuità con le stagioni passate, ma sarà potenziata l’interazione con il pubblico. Il programma punta a fornire un servizio utile e accessibile, comunicando in modo chiaro e comprensibile. Nella prima puntata, ampio spazio sarà dedicato agli aggiornamenti più recenti in ambito sanitario e medico, con l’intervento del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Il professor Giorgio Calabrese, nutrizionista, spiegherà come ritrovare la forma fisica dopo l’estate, mentre il dottor Carlo Gargiulo, medico di base, parlerà di risvegli notturni. Con il fisico del CNR Valerio Rossi Albertini, si farà il punto sulle corrette pratiche igieniche domestiche.

Nello spazio dedicato al primo soccorso, il professor Antonio Rebuzzi, cardiologo e docente all’Università Cattolica di Roma, offrirà preziosi consigli su come intervenire in caso di svenimenti improvvisi. Nella seconda parte del programma, il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, affronterà il tema dei dolori cervicali e delle possibili soluzioni. Il professor Giovanni Galluccio, docente presso la Scuola di Specializzazione in Pneumologia dell’Università La Sapienza di Roma, chiarirà come distinguere tra bronchite e polmonite. Inoltre, con il professor Salvatore Maria Corsello, ordinario di Endocrinologia all’Università Unicamillus di Roma, ci si concentrerà sui rimedi per ridurre la sudorazione eccessiva. La professoressa Maria Malucelli, docente di Psicologia Clinica presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma, offrirà cinque consigli per tornare al lavoro con energia dopo le vacanze estive. Infine, lo chef Alessandro Circiello chiuderà la puntata con uno spazio dedicato alle ricette della salute.