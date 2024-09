“Saman, vita e libertà” stanotte su Rai 3 per “Un giorno in Pretura”

“Un giorno in Pretura” porta i telespettatori di Rai 3, nell’aula del tribunale di Reggio Emilia dove si è tenuto il processo per la morte di Saman Abbas

“Un giorno in Pretura” porta i telespettatori, sabato 14 settembre alle 23.40 su Rai 3, nell’aula del tribunale di Reggio Emilia dove si è tenuto il processo per la morte di Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa a Novellara la notte del 1° maggio 2021. Gli accusati sono i genitori, lo zio e due cugini. In questa prima di due puntate si ripercorre la storia della ragazza, dal suo arrivo in Italia al suo profondo desiderio di ribellione che porterà Saman a scegliere di vivere in comunità per sottrarsi al matrimonio combinato in Pakistan con suo cugino perché, in realtà, innamorata di un altro ragazzo pakistano che vive in Italia. Una relazione, questa, fortemente osteggiata dall’intera famiglia. Saman lascia la comunità e rientra a casa per recuperare i suoi documenti, una scelta che avrà una drammatica conseguenza.