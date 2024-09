Kukla torna in radio con una nuova canzone

Nel suo nuovo singolo, il secondo con Sorry Mom!, Kukla esplora il ritmo frenetico delle relazioni moderne, paragonandole a un Gran Premio di Formula Uno

In un mondo che corre veloce, “FORMULA UNO” diventa un potente promemoria dell’importanza di prendersi cura l’uno dell’altro per non essere schiacciati dalla velocità della vita.

Le storie d’amore sono piene di adrenalina e momenti intensi. Basta un attimo di distrazione per rischiare di perdere terreno, proprio come in una curva affrontata male. La mancanza di rispetto e attenzione può farci sentire piccoli e insignificanti, sorpassati dagli eventi come un pilota superato sulla pista.

Tuttavia, Kukla ci mostra anche il lato positivo: la forza e la bellezza di un amore che sa rallentare, fare pit stop per ricaricarsi e ripartire alla grande.

In amore, il vero traguardo si raggiunge insieme.

Lesley Reina Fischer, in arte KUKLA, nel 2014 compie un passo importante firmando un contratto di management con Tino Silvestri, un ex esponente di Warner Music. Presenta così il primo singolo “Come si sta bene” ad Area Sanremo che nella competizione la porta tra i finalisti, mettendo la sua voce di fronte a giudici leggendari come Mogol, Roby Facchinetti, Dargen D’Amico e Giusy Ferreri.

Nel 2016 firma un contratto con CDF Records, con la quale esce il singolo “Le più belle cose”, traccia che inizia a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più ampio con ascolti anche su radio nazionali, come Radio 105 e che raggiunge oltre 500.000 views su Youtube.

Nel 2019, continua il suo percorso con il rilascio di “Sharapova“, anche questa in rotazione su Radio Kiss Kiss e Radio 105, oltre a più di 70 radio regionali e con 600.000 visualizzazioni YouTube.

Dopo ciò la scelta ricade su un periodo introspettivo, in cui si dedica alla sua carriera come direttrice di produzione su set cinematografici e pubblicitari per la casa di produzione Lateral Film. Questa esperienza arricchisce il suo bagaglio artistico e le fornisce preziose competenze cinematografiche e artistiche che la porteranno alla realizzazione del suo nuovo progetto, KUKLA.

Nel 2024 continua la collaborazione con l’autore Carlo Bassetti, con cui intraprende la produzione del suo primo album completo “Cose dell’Amore”, ancora inedito e carico di emozioni pronte ad esplodere insieme alla preziosa collaborazione con l’etichetta discografica “Sorry Mom!”, con cui escono i singoli “Cose dell’amore” e l’ultimo “Formula Uno”.