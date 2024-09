Il film “Kanun – La legge del sangue” stasera su Rai 4: la trama

Per il nuovo “Ciclo Eastern Crime” stasera su Rai 4 in onda il film “Kanun – La legge del sangue”: ecco la trama

È il film francese “Kanun – La legge del sangue”, diretto da Jérémie Guez e in onda sabato 14 settembre alle 21.20 su Rai 4, ad aprire il nuovo “Ciclo Eastern Crime” che, per tre settimane il sabato in prima serata, proporrà pellicole ambientate nel mondo criminale dell’Est Europa, mai viste prima in Italia.

Lorik ha appena trent’anni ma lavora come sicario per la mafia albanese a Bruxelles, insieme al suo mentore Aleks. Quando il ragazzo si innamora di Sema, studentessa di Belle Arti di origini turche, il suo passato torna a perseguitarlo: un uomo originario del suo stesso villaggio in Albania, il cui padre è stato ucciso dallo zio del giovane, rintraccia Lorik e chiede che il debito della sua famiglia sia pagato con il sangue, come da tradizione Kanun.

Intenso e avvincente, “Kanun” esplora il sottobosco criminale mescolando la lezione del polar alle tradizioni culturali albanesi, come il Kanun, appunto, il più importante codice di diritto consuetudinario creatosi nelle zone montane dell’Albania nel corso dei secoli. Nei ruoli principali, Waël Sersoub e Tugba Sunguroglu, già vista nel pluripremiato “Mustang”.