Fuori il video di “Un’altra estate così” di Samuele e Cinatra

Fuori il video di “Un’altra estate così”, il singolo inedito di Samuel & Cinatra, che lo stesso Cinatra ha scritto con Riccardo Bonfadini, già in radio e in digitale (3 Sound Record)

“Con questo brano vogliamo comunicare leggerezza. Assolutamente leggerezza!!! È di questo che abbiamo estremamente necessità. Viviamo una vita colma di impegni, appuntamenti, frustrazioni, immagini, notizie… – dicono insieme Samuel & Cinatra – abbiamo necessità di ritagliarci dei momenti spensierati. La musica ci permette di evadere per qualche minuto da tutto questo. Il brano è nato dalla voglia di raccontare l’estate nella maniera più tradizionale possibile, senza giri di parole. Il titolo parla chiaro. Vogliamo “un’altra estate così”… piena di sole, di mare, di avventure amorose, nella più tradizionale delle commedie italiane anni sessanta. Assieme a Richy Bonfadini (co-autore del brano) abbiamo voluto dare vita ad una canzone quindi che comunicasse allegria e divertimento. Nella versione Remix infatti la partecipazione dei pupazzi di Samuel ne è testimonianza.”

Qui il video: https://youtu.be/6SSe0SfHpbE

“Il video, regia di Simon Barletti, è stato girato interamente a Gabicce Mare, in varie zone del paese e in momenti differenti. Dal pomeriggio in spiaggia col pieno sole al terrazzo con veduta spettacolare fronte tramonto fino a notte fonda. È stata un’esperienza straordinaria e divertentissima – aggiungono i due artisti – il video racconta di noi, con il gruppo che si prepara per la serata dal vivo. A guidare il trenino che passa di fermata in fermata a raccogliere i musicisti è però un pupazzo, il Leone di Samuel. Poi si sa che al mare si possono fare incontri particolarmente emozionanti con belle ragazze stese a prendere il sole e da lì si districa la storia con un finale… a sorpresa.”

Samuel Barletti, famoso ventriloquo con una lunga e illustre carriera è conosciuto per le sue abilità straordinarie nel dare voce e vita a personaggi attraverso le sue marionette. Samuel ha incantato pubblici di tutte le età in tutto il mondo. La sua carriera è iniziata molti anni fa, quando ha scoperto la passione per l’arte della ventriloquia fino a guadagnarsi la reputazione di miglior ventriloquo al mondo. Oltre alle abilità tecniche impeccabili, Samuel è noto per la sua creatività e versatilità in grado di rendere ogni spettacolo un’esperienza indimenticabile per il pubblico. La sua capacità di coinvolgere e intrattenere lo rende un ventriloquo molto richiesto. Samuel Barletti vanta numerose collaborazioni con artisti di fama internazionale, partecipazioni a programmi televisivi di successo ed esibizioni in prestigiosi teatri. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti oltre ad essere il vincitore della quinta edizione di Italia’s Got Talent dando dimostrazione del proprio talento.

Claudio Bettocchi in arte Cinatra è cresciuto in una famiglia di musicisti e dopo la formazione accademica nella sua Bologna. Personalità artistica poliedrica, spazia dal repertorio musicale a quello cabarettistico affermandosi con lo show da lui ideato Fred Buscaglione Story, che per sei anni porta nelle location turistiche più prestigiose italiane. Negli anni ‘90, tra un piano bar e un altro, si muove da Milano a Capri fino a Rimini, dove incontra Gigi Sabani e con cui partecipa allo spettacolo di varietà Chi tiriamo in ballo. Dopo una lunga parentesi come imprenditore e manager di personaggi dello spettacolo e dello sport, collabora con Celso Valli, Renzo Arbore, Maurizio Ferrini, Massimo Boldi e Donatella Rettore. È recente il brano “Per diventare una stella”, colonna sonora del trailer del docufilm Fuorigioco – Una storia di vita e di sport dedicato alla vita e alla carriera di Beppe Signori, calciatore che ha fatto innamorare i tifosi del Foggia e della Lazio prima di diventare una bandiera del Bologna. “Per diventare una stella” è l’inno rivolto al campione che si nasconde dentro ad ognuno di noi, l’invito a trovare la forza per rialzarsi dopo una caduta, proprio come è successo a Beppe Signori, indagato per calcio scommesse e assolto con formula piena proprio recentemente. Il 31 marzo 2023 ha pubblicato “L’Ultima Follia”.