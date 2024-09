Fuori “Cassa rullante”, la nuova canzone di Othelloman

Othelloman pubblica su tutte le piattaforme digitali un coinvolgente singolo dallo stile squisitamente hip hop. Un passo verso il nuovo progetto discografico in uscita in autunno

OTHELLOMAN pubblica, su tutte le piattaforme digitali “CASSA RULLANTE”, il suo nuovo singolo, pubblicato per Right Combo Mastas’ Entertainment / Fight / La Croce e ATOM Music Italy, edito Right Combo Mastas’ Entertainment e distribuito da Believe.

Dopo il primo tassello, “MARCO E LUCA”, pubblicato lo scorso 7 giugno, il noto artista della scena rap palermitana torna con un inedito dall’attitudine real rap che rappresenta il secondo estratto e il manifesto intenzionale del suo prossimo album, “ATTRAVERSO L’ODIO”, previsto in uscita in autunno.

“CASSA RULLANTE” è una traccia composta da 56 barre, di puro e irriducibile stile hip hop, ricca di citazioni, riferimenti culturali e socio-politici e dalle molteplici chiavi di lettura. OTHELLOMAN mette da parte il cliché imperante del brano che necessita del ritornello “a tutti i costi” preferendo, invece, di seguire il suo sincero istinto di autenticità: dare la priorità ai contenuti in barba ai trend del momento e della stagione estiva.

Il curatissimo tappeto sonoro dall’atmosfera immersiva della produzione, scandito dal susseguirsi di cambi e movimenti ritmici, esalta gli incastri virtuosi e la poetica ispirata di OTHELLOMAN, restituendo all’ascoltatore lo sguardo critico e consapevole dell’artista sulla realtà e lasciando emergere l’orientamento del suo pensiero ed i suoi principi filosofici più esistenziali.

“CASSA RULLANTE” è, così, un’espressione cristallina del solido background e del coerente percorso artistico di OTHELLOMAN. Un brano che si preannuncia come un’imperdibile novità nel panorama rap nazionale in grado di comunicare concetti profondi e di affrontare tematiche complesse in modo diretto ed immediato.

La produzione è stata realizzata dallo stesso artista, mentre il mix ed il mastering sono stati curati da OTHELLOMAN insieme a Riccardo Borsellino.