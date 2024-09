Da stamani su Rai 1 torna “Unomattina In Famiglia”

Su Rai 1 da stamani torna “Unomattina In Famiglia”. Alla guida del programma si confermano Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini

Al via la nuova stagione di “Unomattina In Famiglia”, in onda il sabato alle 8.30 e la domenica alle 7.05, a partire da sabato 14 settembre, su Rai1. Alla guida del programma, che terrà compagnia al pubblico fino al 1 giugno 2025, si confermano Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini. La formula è quella consolidatasi negli ultimi anni, premiata da ottimi ascolti e da riconoscimenti critici lusinghieri.

Molte le rubriche: il “Pronto soccorso linguistico”, animata dal presidente dell’Accademia della Crusca professore Paolo D’Achille; la paradossale rassegna stampa e la ricerca di gossip anche oltre la carta stampata; il gioco “Fatti e personaggi vicini e lontani” con le immagini delle Teche Rai; “Canta che ti passa”: in cui persone comuni, appassionate di musica, scelte dagli autori e collegate attraverso video chiamate, si esibiranno al Karaoke in brani che ripercorreranno la storia delle più belle canzoni italiane, partecipando ad una vera e propria gara che premierà, col voto di una giuria, a fine stagione, il migliore interprete. Confermate anche Maria Dal Monte e Veronica Dal Bosco con le loro “Buone notizie”. Ci sarà anche lo spazio di Lucia Cuffaro sull’autoproduzione “Chi fa per sé…”.

Una novità sarà lo spazio “Ragazzi fuori” dedicato agli adolescenti che quest’anno verranno incontrati dallo psicologo della strada, Stefano Pieri, nei luoghi esterni di aggregazione.

Altra novità sarà una rivisitazione della storia del Festival di Sanremo con Francesco Micheli che racconterà aneddoti e curiosità.

Non mancheranno spazi dedicati all’arte: Costantino D’Orazio con la rubrica “Che bellezza!” guiderà il pubblico negli affascinanti percorsi dell’arte dialogando con i telespettatori e fornendo una sorta di chiave di lettura del bello così come si è sedimentato nel patrimonio artistico-monumentale italiano mentre con “Quel che passa il convento” con Costanza DiQuattro si andrà alla scoperta dei monasteri italiani per raccontarne aspetti meno noti. Altre finestre esterne allo studio racconteranno luoghi ed eccellenze artigianali che contribuiscono a tenere viva la tradizione della bellezza del fare nelle tante realtà italiane. Quattro spazi legati all’attualità. E, naturalmente, tornerà il colonnello Laurenzi con le previsioni del tempo e con i suoi “esperimenti”.

“Uno Mattina in Famiglia” è un programma di Michele Guardì e di Giovanni Taglialavoro, Antonella Barbaglia, Fiore Caputo, Marco Aprea, Concita Borrelli, Francesco M. Marcucci, Francesca Di Rocco. Produttore esecutivo Stefania Meddi. Regia Marco Aprea.