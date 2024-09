Sono aperte le iscrizioni per l’ottava edizione del Salerno Boat Show, che si terrà presso Marina d’Arechi dall’1 al 5 novembre 2024

L’evento, inserito nella rete dei saloni nautici italiani patrocinati da Confindustria Nautica, prevede l’apertura gratuita al pubblico tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00.

La scorsa edizione ha fatto registrare numeri importanti con 221 imbarcazioni in mostra, oltre 100 espositori, 128 marchi rappresentati e circa 20.000 visitatori provenienti da diverse regioni italiane, in particolare da Campania, Puglia, Lazio, Basilicata e Calabria.

L’evento ha attratto anche diportisti stranieri, soprattutto da Germania, Malta, Spagna e Paesi Bassi, confermando il ruolo di primo piano di Marina d’Arechi nel panorama internazionale.

“Il Salerno Boat Show è ormai un appuntamento di riferimento per il mercato nautico italiano e in particolare del Mezzogiorno d’Italia”, ha commentato Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi SpA. “Continuiamo a lavorare per assicurare un’ulteriore crescita qualitativa e quantitativa in termini di espositori, marchi e imbarcazioni in mostra e l’intero team è all’opera per proporre una nuova edizione all’altezza delle aspettative. Non mancheranno le sorprese per quella che è sempre di più una vera festa del mare per gli appassionati”.

Svelata anche l’immagine dell’8° Salerno Boat Show, ispirata nuovamente dalle peculiarità culturali, storiche e artistiche del territorio salernitano.

Protagoniste di questa edizione sono le torri costiere che punteggiano gran parte delle coste dell’Italia meridionale, un tempo fondamentali per la difesa, l’avvistamento e la comunicazione tra il XVI e il XVII secolo per contrastare le frequenti incursioni saracene e corsare.