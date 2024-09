Alla Pallavicini la mostra degli artisti finalisti di “Contemporaneamente SAPORI e ARTE”

A Ravenna la Galleria Pallavicini ospita dal 14 settembre la mostra collettiva degli artisti finalisti di “Contemporaneamente SAPORI e ARTE”

Sabato 14 settembre 2024 alle ore 18:30 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugura la Mostra Collettiva degli artisti finalisti del Concorso d’Arte “Contemporaneamente SAPORI e ARTE” 2° EDIZIONE che rimarrà allestita fino a domenica 22 settembre e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato feriali dalle 17:00 alle 19:00. Finissage domenica 22 settembre dalle 17 alle 19. Ingresso libero.

L’evento, promosso e organizzato da CARP Associazione di Promozione Sociale e La Fossa dell’ Abbondanza in collaborazione con lo Spazio Espositivo PALLAVICINI 22 Art Gallery, con l’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani, con Felsina Factory e con Wundergrafik, si avvale del patrocinio dell’ Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e del sostegno di RomagnaBanca Bcc, di Gioielleria Cellarosi e di SAGEM srl.

Il bando

CARP Associazione di Promozione Sociale e Fossa dell’Abbondanza lo scorso novembre hanno indetto un concorso d’arte dal titolo “Contemporaneamente SAPORI e ARTE” con la finalità di promuovere e valorizzare il sapore nell’arte contemporanea.

Il tema del Concorso era centrato sul connubio artistico e culinario, ovvero la sensazione del gusto da tradurre in un oggetto o in una immagine – non didascalica – in modo da rendere visibili e/o percepibili i sapori con gli altri sensi che non prevedano l’assaggio. È un procedimento analogo a quello della sinestesia – per cui si accostano termini appartenenti a sfere sensoriali differenti – già usata ad esempio nella poesia simbolista da Baudelaire a Rimbaud e in arte da Kandinskij, con l’associazione di colori e note musicali.

Nell’anno 2023 il bando è stato selezionato e consigliato da CONCORSI D’ARTE.

La Giuria

Claudia Agrioli, proprietaria dello spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery e Presidente di CARP Associazione di Promozione Sociale;

Renato Brancaleoni, affinatore e titolare de La Fossa dell’Abbondanza. Dal 2018 iscritto al Libro d’Oro dell’Eccellenza Artigiana Italiana di MAM Maestro d’Arte e Mestiere nella categoria Enogastronomia Formaggi, un progetto di Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte con sede a Milano;

Candida D’Elia, responsabile Relazioni Esterne di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana;

Luca Maggio, critico d’arte, curatore e socio onorario di CARP Associazione di Promozione Sociale;

Roberto Pagnani, artista, curatore dell’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani e Vicepresidente di CARP Associazione di Promozione Sociale;

Mauro Zanarini, socio storico di Slow Food, socio della Mutua Salsamentari 1876 e di molte associazioni enogastronomiche e culturali. Ha partecipato a corsi didattici specialistici sulla enogastronomia ed ha collaborato con alcune guide importanti, ha organizzato convegni ed eventi di successo.

La Mostra

La mostra dedicata alla esposizione delle 12 opere ammesse alla fase finale del Concorso d’Arte “Contemporaneamente SAPORI e ARTE” 2° EDIZIONE si aprirà con la proclamazione e la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.

Opere finaliste sono risultate: “Dolcezza” di Philippa Armstrong e Roberto Costa, “Frenzy” di Gianluca Badiani, “RO-MANZO” di Fulvio Donisi, “Giunone o pere” di Francesca Guariso, “Armonia e Contrasti: Una Riflessione sul Cibo e la Natura” di Gian Paolo Macario, “Mangiatore di piadina” di (MAR) Giancarlo Mariani, “La canestra di frutta” di Cesare Pinotti, “I 5 gusti” di Joanna Ewa Piszczek, “Bi.Bi. Rosso Rapa” di Alessandra Rinaldi, “Acquolina” di Antonella Torquati, “LAMBERE” di Virna Valli, “I Miss You, Karl” di Pengpeng Wang.