Yna è finalmente pronta a tornare con il suo primo EP: fuori “Agrodolce”

Yna pubblica il suo primo EP, Agrodolce, fuori per Piuma Dischi e The Orchard. Come lo definisce la stessa artista, il progetto è un caleidoscopio di emozioni

“Agrodolce” è il primo Ep di Yna, artista poliedrica che racchiude in 7 tracce tutto il suo mondo fatto di colori e suoni pop, un mondo urban che si staglia in paesaggi orientali o in una città frenetica, oppure semplicemente in discoteca. “Agrodolce” esprime la volontà dell’artista di mischiare insieme ingredienti provenienti da mondi e cucine diverse: soul, hip hop, pop, rap in un mix speziato che si staglia perfettamente nel caleido delle proposte emergenti attuali, un progetto forte e netto, che si ispira all’estetica degli anni ’00 fondendosi all’oggi in totale scioltezza.“Agrodolce” è l’immagine di tutto che ciò che è dolce proprio perché è anche amaro, che risalta nella sua dolcezza grazie alle sue note più ispide, come a volte può essere una storia d’amore: a volte dolce, a volte amara e difficile da digerire. Viaggi, movimenti, amore, odio, una femminilità spensierata e senza veli che si esprime a chiare lettere, fregandosene delle consuetudini e sviluppando la sua identità nella contraddizione e dai contrasti

TRACKS

1. OPS

2. FUORI MENÙ

3. DUBAI

4. GIOCHI DI PAROLE

5. CASQUÉ

6. UCD special track

7. GELICIDIO