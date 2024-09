Tim Bowness presenta il nuovo singolo “Idiots At Large”

Il cantante, cantautore, produttore e pioniere del prog britannico Tim Bowness ha pubblicato oggi il suo nuovo straordinario singolo “Idiots At Large”

Il cantante, cantautore, produttore e pioniere del prog britannico Tim Bowness ha condiviso oggi il suo nuovo straordinario singolo “Idiots At Large”. Terzo estratto dall’imminente album Powder Dry, in uscita il 13 settembre per Kscope, “Idiots At Large” presenta un’intrigante combinazione di atmosfere delicate ed esplosioni dinamiche raccontando la storia di una persona che fugge dalla sua vita domestica sicura e dalle sue idee tradizionali.

Mixato dal partner di Bowness, Steven Wilson, il nuovo singolo è accompagnato da un vibrante e atmosferico visualiser creato da Matt Vickerstaff.

Tim Bowness dichiara: “La canzone parla in parte di eco-apocalisse e in parte di qualcuno che si allontana dalla famiglia e dagli amici a causa delle sue convinzioni sempre più forti (convinzioni rafforzate dallo scavare sempre più a fondo nella tana del coniglio di Internet). Non è un commento sui diritti o gli errori di qualcuno o qualcosa, ma un’osservazione su come l’idealismo possa alterare il corso di una vita”.

Con 16 pezzi concentrati in 40 minuti, l’ottavo album in studio di Tim Bowness, Powder Dry, rappresenta un nuovo inizio con la nuova label, l’inglese Kscope.

Mettendo insieme acuti contrasti, l’album spazia tra i generi rimanendo accessibile e selvaggiamente sperimentale, abbracciando l’Industrial Rock, l’Electro Pop, il linguaggio diretto cantautorale, paesaggi sonori spettrali e altro ancora.

Interamente prodotto, suonato e scritto da Bowness (una novità assoluta), Powder Dry è stato mixato (in stereo e Surround Sound) dal partner di Bowness nei No-Man (e nel podcast The Album Years), Steven Wilson.

“Powder Dry” tracklist:

Rock Hudson

Lost / Not Lost

When Summer Comes

Idiots At Large

A Stand-Up For The Dying

Old Crawler

Heartbreak Notes

Ghost Of A Kiss

Summer Turned

You Can Always Disappear

Powder Dry

Films Of Our Youth

This Way Now

I Was There

The Film Of Your Youth

Built To Last