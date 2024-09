Sarcoma sinoviale metastatico: Fda approva nuova terapia Tecelra

L’Fda ha concesso l’approvazione accelerata ad afamitresgene autoleucelopens (afami-cel, Tecelra) per il trattamento del sarcoma sinoviale avanzato

L’Fda ha concesso l’approvazione accelerata ad afamitresgene autoleucelopens (afami-cel, Tecelra) per il trattamento del sarcoma sinoviale avanzato, la prima terapia cellulare ingegnerizzata indicata per un tumore solido.

Immunoterapia autologa a base di cellule T, afami-cel è indicato per gli adulti con malattia non resecabile o metastatica che hanno ricevuto una precedente chemioterapia. Per l’eleggibilità, i pazienti devono essere avere un tumore che esprime l’antigene MAGE-A4 (melanoma-associated antigen), determinato da una diagnostica di accompagnamento.

Con l’approvazione, la terapia genica del recettore delle cellule T diventa la prima nuova opzione terapeutica in oltre un decennio per il sarcoma sinoviale, un raro tumore dei tessuti molli che si sviluppa più comunemente nelle estremità.

“I tumori potenzialmente letali come il sarcoma sinoviale continuano ad avere un impatto devastante sulle persone, soprattutto quelle per le quali i trattamenti standard hanno un’efficacia limitata a causa della crescita e della progressione del tumore”, ha dichiarato in un comunicato Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della Fda.

L’approvazione si basa sui risultati della coorte 1 dello studio SPEARHEAD-1, che comprendeva 44 pazienti con sarcoma sinoviale avanzato. Il trattamento una tantum con afami-cel ha determinato un tasso di risposta globale del 43,2% e un tasso di risposta completa del 4,5%. La durata mediana della risposta è stata di 6 mesi e il 39% dei pazienti che hanno risposto ha avuto una risposta di un anno o più.

“Tecelra, che utilizza le cellule immunitarie di ciascun paziente per riconoscere e attaccare le cellule tumorali in un unico trattamento di infusione, è significativamente diverso dagli attuali standard di cura per il sarcoma sinoviale avanzato”, ha dichiarato la ricercatrice Sandra D’Angelo, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York City, in un comunicato stampa che si apre in una nuova scheda o finestra del produttore del farmaco Adaptimmune.

Il sarcoma sinoviale viene diagnosticato ogni anno in circa 1.000 persone negli Stati Uniti, nella maggior parte dei casi maschi adulti di 30 anni o meno. La maggior parte dei pazienti sottoposti a trattamenti standard per la malattia avanzata ha una recidiva e passa attraverso molte linee di terapia, spesso esaurendo tutte le opzioni. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni per i pazienti con malattia metastatica è di circa il 20%.

“Questa approvazione rappresenta una nuova opzione molto necessaria per le persone a cui è stato diagnosticato questo sarcoma e un’importante pietra miliare per l’uso delle terapie cellulari nei tumori solidi”, ha dichiarato D’Angelo.

L’approvazione di Tecelra segna un altro passo avanti nel campo della terapia cellulare. Finora, la Fda aveva approvato sei terapie CAR-T per il cancro e, all’inizio di quest’anno, aveva rilasciato la prima autorizzazione per un altro tipo di trattamento con cellule immunitarie.

Come funziona il farmaco

Afamitresgene autoleucel (afami-cel) è stato progettato utilizzando cellule T del paziente geneticamente modificate per produrre una proteina che si lega a MAGE-A4 tramite la proteina HLA-A*02, presente sulla superficie delle cellule tumorali.Più specificatamente, viene prodotto di cellule T CD4+ e CD8+ autologhe trasdotte con un vettore lentivirale autoinattivante per esprimere un recettore di cellule T specifico (MAGE-A4) potenziato per affinità.

Si tratta di una cosiddetta terapia cellulare TCR. Come le terapie CAR-T, questi trattamenti conferiscono alle cellule immunitarie del paziente speciali recettori in grado di riconoscere una proteina bandiera che i tumori possiedono, nel caso di Tecelra si tratta di MAGE-A4.

Le terapia cellulare TCR consiste in cellule T dotate di un recettore (TCR, T-cell receptor) che riconosce e uccide la maggior parte dei tipi di tumore umano, ignorando le cellule sane. Questo TCR riconosce una specifica molecola presente sulla superficie di una vasta gamma di cellule tumorali così come in molte delle normali cellule del corpo, ma, cosa notevole, è in grado di distinguere tra cellule sane e cellule cancerose, uccidendo solo queste ultime.

I TCR sono progettati per trovare bersagli intracellulari, non solo quelli sulla superficie delle cellule. In teoria, questa caratteristica dovrebbe aiutarli a raggiungere i tumori solidi che i CAR-T hanno difficoltà a trattare.

L’approvazione di Tecelra ne è la prova, in quanto è la prima volta che una terapia cellulare ingegnerizzata viene autorizzata dalla Fda per un tumore solido. (Amtagvi, la terapia per il melanoma recentemente approvata da Iovance Biotherapeutics, non si basa sulla stessa ingegneria genetica di Tecelra).

Effetti collaterali gestibili

Come per le terapie a base di cellule T CAR, l’indicazione di afami-cel contiene un’avvertenza per la sindrome da rilascio di citochine (CRS). Negli studi, la CRS si è verificata nel 75% dei pazienti (2% di grado ≥3) con un esordio mediano di 2 giorni e una risoluzione mediana di 3 giorni; i sintomi comuni della CRS includevano febbre, tachicardia, ipotensione, nausea/vomito e cefalea. L’effetto collaterale è stato gestito con tocilizumab nel 55% dei pazienti che hanno manifestato CRS.

Oltre alla CRS, gli eventi avversi comuni (incidenza ≥20%) osservati con afami-cel hanno incluso nausea, vomito, affaticamento, infezioni, piressia, costipazione, dispnea, dolore addominale, dolore toracico non cardiaco, diminuzione dell’appetito, tachicardia, mal di schiena, ipotensione, diarrea ed edema, oltre a un basso numero di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine.

La sindrome di neurotossicità associata alle cellule effettrici immunitarie è stata osservata in un paziente dopo la somministrazione di afami-cel (insorgenza in 2 giorni, risoluzione dopo 1) ed è inclusa tra le avvertenze e precauzioni nelle informazioni di prescrizione.

Altre avvertenze includono rischi di citopenia grave, tumori maligni secondari, infezioni ed effetti sulla guida o sull’uso di macchinari.

Avrà un costo elevato

Adaptimmune sta lanciando Tecelra – un trattamento una tantum – a un prezzo di listino di 727.000 dollari, il costo per dose più elevato di qualsiasi altro farmaco cellulare per il cancro negli Stati Uniti. La cifra è stata “basata sul valore clinico che apporta ai pazienti” con un “raro tipo di tumore e con un’elevata necessità non soddisfatta”, ha dichiarato Cintia Piccina, Chief Commercial Officer di Adaptimmune.

Gli analisti di Mizuho Securities hanno abbassato le previsioni di vendita annuale di picco del farmaco a 174 milioni di dollari a causa delle aspettative di un “assorbimento prudente”. Come per altre terapie cellulari, Tecelra sarà disponibile solo presso “centri di trattamento autorizzati” attrezzati per la sua somministrazione. Adaptimmune prevede che da sei a dieci saranno operativi quest’anno e 30 entro due anni.

L’azienda prevede che le prime vendite commerciali avverranno nel quarto trimestre e che i numeri saranno “modesti” prima di aumentare nel 2025, ha dichiarato Rawcliffe.

Adaptimmune considera Tecelra come il primo passo di un’attività più ampia nei tumori dei tessuti molli. Una seconda terapia, lete-cel, potrebbe essere presentata alle autorità di regolamentazione il prossimo anno per due tipi di sarcomi. Secondo le stime di Adaptimmune, le due terapie combinate potrebbero generare un picco di vendite annue di 400 milioni di dollari negli Stati Uniti e salire ulteriormente se venissero autorizzate in altre aree geografiche e per altri sarcomi, oltre che per linee di trattamento precedenti.