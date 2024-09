Microlino fa il suo debutto al Salone Auto Torino 2024

Microlino, la microcar più cool del momento, parteciperà da protagonista al Salone Auto Torino 2024, che si svolgerà nel cuore della città dal 13 al 15 settembre

Microlino, la microcar più cool del momento, parteciperà da protagonista al Salone Auto Torino 2024, che si svolgerà nel cuore della città dal 13 al 15 settembre. Quest’anno il prestigioso evento si presenta come una suggestiva passeggiata all’aperto, gratuita per il pubblico, che da Piazza Carlo Felice porterà i visitatori a Piazza Castello, Piazzetta Reale e Piazza Vittorio, tra modelli che illustrano la storia dell’evoluzione della tecnologia automobilistica, orientata all’efficienza e alla sostenibilità.

In particolare, sullo stand allestito in piazza CLN si potrà ammirare l’esclusiva Microlino Spiaggina, che evoca la Dolcevita italiana intrisa di glamour e spensieratezza, oltre a poter prenotare emozionanti test drive a bordo dei modelli Microlino 90 e Microlino 45 Lite. Inoltre, proprio in occasione del Salone Auto Torino 2024, viene annunciato l’imminente lancio di un nuovo programma di personalizzazione, che consentirà di avere una versione unica, abbinando centinaia di colori carrozzeria a interni personalizzati. Con queste importanti novità, dunque, prosegue il percorso di espansione di Micro, l’azienda fondata nel 1999 in Svizzera, famosa per aver inventato la “Trottinette”, il monopattino di fascia alta venduto in oltre 90 milioni di unità.

Simbolo di una nuova concezione di micromobilità sostenibile e distintiva, Microlino è un quadriciclo 100% Made in Italy e 100% elettrico, capace di riscrive le regole della sua categoria, oltre che un fulgido esempio

dell’eccellenza manufatturiera del capoluogo torinese, dove sono ancora vive le competenze che hanno fatto la storia dell’industria automobilistica nazionale e che attirano tuttora investitori stranieri affascinati dal “saper fare” italiano, in un contesto globale dell’automotive in continua evoluzione.

Dichiara Wim Ouboter, fondatore e CEO di Microlino: “Microlino incarna una rivoluzione nella micromobilità e rappresenta un catalizzatore di opportunità economiche anche per il territorio locale. Fin dal primo momento abbiamo pensato che la nostra microcar dovesse nascere a Torino, da sempre centro nevralgico dell’industria metalmeccanica di qualità. Per questo abbiamo investito risorse finanziarie e umane, sapendo che solo sotto la Mole avremmo potuto trovare quel know-how necessario per dar vita a una reinterpretazione moderna del concetto tutto italiano delle bubble cars degli anni 50. Il risultato finale è un veicolo elettrico made in Italy e con una forte personalità, che non scende a compromessi in termini di sostenibilità, sicurezza e performance”.

Microlino Spiaggina, espressione della Dolcevita italiana intrisa di glamour e spensieratezza

A Torino debutta in anteprima nazionale l’esclusiva Microlino Spiaggina, ispirata alla leggendaria serie di veicoli di piccole dimensioni prodotti negli anni Sessanta. Prive di tetto rigido e portiere, erano vetture esclusive, amate dal jet-set internazionale che le utilizzava per godersi il sole, il mare e le vacanze ma anche per vivere le notti luccicanti della “Dolce Vita” nelle località balneari più famose d’Europa. Microlino Spiaggina è caratterizzata da raffinati elementi di design tipicamente italiano e da soluzioni ricercate che reinterpretano in chiave moderna quegli anni irripetibili. Il tetto in tela a strisce bianche e blu, abbinato perfettamente agli interni bianchi e blu con dettagli esclusivi, come le cuciture a forma di onda sui sedili, richiamano elementi marini. Ispirati al mondo della nautica più esclusiva, il pavimento dell’abitacolo e del bagagliaio presentano un rivestimento in legno e tutti i materiali sono impermeabili, permettendo ai clienti di viaggiare nelle più rinomate località marittime senza preoccupazioni. Microlino Spiaggina regala ai clienti un’esperienza di guida open air per godere della brezza estiva.

Microlino è orgogliosamente un prodotto made in Italy

La produzione di Microlino è interamente made in Italy e avviene presso la sede de La Loggia (Torino), una struttura moderna, con una superficie di 5.000 mq interamente ricoperta da pannelli solari. Tutto il processo produttivo è realizzato all’interno del nuovo stabilimento: dallo stampaggio delle lamiere e la lastratura della scocca, interamente robotizzata e realizzata dal partner Cecomp, alla verniciatura e all’assemblaggio finale. Inoltre, Microlino è realizzata impiegando il 50% in meno di componenti rispetto a una qualsiasi automobile tradizionale: l’80% è di origine europea, di cui più del 50% italiane. Inoltre, la produzione di Microlino si avvale dell’expertise di più di 70 fornitori operativi stabilmente in Italia. Dichiara Michelangelo Liguori, General Manager di Microlino: “Siamo davvero orgogliosi di aver realizzato in tempi record lo stabilimento di Microlino alle porte di Torino e di essere riusciti a produrre fino ad oggi più di 4.000 esemplari, e circa il 90% venduti fuori dai confini nazionali. Tutto questo grazie al nostro team, che solo in Italia conta più di 70 dipendenti, e ai nostri fornitori, che hanno manifestano grande fiducia nel nostro prodotto e che ogni giorno contribuiscono a creare interesse intorno alla nostra proposta di mobilità urbana e green. E in un momento in cui l’attenzione all’eccellenza e alle origini è altissima, Microlino porta con fierezza il simbolo del Tricolore sulla carrozzeria, a dimostrazione sia dell’essere un prodotto 100% made in Italy sia del nostro piccolo ma significativo contributo alla produzione nazionale”.

Un concentrato di alte prestazioni, efficienza energetica e design distintivo

Progettata secondo gli standard automobilistici, utilizzando componenti automotive di alta qualità, Microlino è il primo veicolo della sua categoria ad avere una struttura monoscocca in acciaio e alluminio, più sicura e resistente rispetto ai telai tubolari normalmente utilizzati. Anche i pannelli della carrozzeria sono realizzati in alluminio e acciaio, rendendoli più resistenti della maggior parte dei veicoli elettrici leggeri, in cui viene utilizzata la plastica. Inoltre, è il primo quadriciclo a conciliare la necessità di risparmiare spazio e ridurre le emissioni con il comfort e le prestazioni di un’auto in uno spazio davvero contenuto. Il tutto impreziosito da un design made in Italy unico al mondo, che ne fa un oggetto cool e fortemente attrattivo nel mondo della micromobilità sostenibile. Dotata di un’unica scenografica porta frontale, che permette l’accesso a due passeggeri, Microlino è un veicolo ad alte prestazioni ed efficienza come dimostrano una velocità massima di 90 km/h, un’autonomia fino a 240 km e una ricarica completa in circa 4 ore, rendendola ideale non solo per la città, ma anche per spostamenti extraurbani o gite fuori porta. Inoltre, grazie alla sua leggerezza (pesa appena 425-435 kg senza la batteria e 576-629 kg con la batteria), ossia un terzo inferiore ad un’auto elettrica tradizionale, Microlino è campione di efficienza consumando circa 1/3 dell’energia di una BEV. Senza contare che la propulsione elettrica le consente di muoversi liberamente nelle ZTL e di parcheggiare gratuitamente in molte città italiane. Lunga appena 2,5 metri, Microlino è estremamente facile da parcheggiare, occupando pochissimo spazio: tre Microlino possono entrare nello spazio di un SUV medio. Tra l’altro, la porta frontale anteriore permette ai passeggeri di scendere direttamente sul marciapiede in caso di parcheggio trasversale. Nonostante le sue dimensioni ridotte, offre un generoso bagagliaio da 230 litri, un valore da fare invidia a tante city car, che lo rende perfetto per le necessità quotidiane.

La gamma di Microlino e il nuovo programma di personalizzazione

La gamma della microcar più cool del momento si declina in due versioni: Microlino 90 e Microlino 45 Lite. Il primo modello è omologato L7e e offre una velocità massima di 90 km/h ed è disponibile in tre versioni di batteria (fino a15kWh) con un’autonomia rispettivamente di 91, 177 o 230 km. Inoltre, il veicolo propone un ricco equipaggiamento di serie, ed include la modalità sport, che rende brillante e piacevole lo stile di guida. Il tetto apribile – che regala una piacevole sensazione di estate -, il design tipicamente italiano e le numerose opzioni di customizzazione lo rendono un vero e proprio veicolo lifestyle. Microlino è disponibile in 10 colori di carrozzeria, mentre gli interni sono disponibili in due allestimenti, base e premium, ma possono essere personalizzati con diversi dettagli per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente. Progettata per rendere le soluzioni di mobilità sostenibile accessibili a un pubblico più ampio, la Microlino 45 Lite si rivolge ai clienti più giovani ed è caratterizzato da un design ancora più distintivo e divertente. L’autonomia è simile a quella di Microlino 90 ma la velocità massima è limitata a 45 km/h, rientrando così nella categoria L6e. In questo modo, Microlino Lite può essere guidato a partire dai 14 anni, con patente di guida AM, posizionandosi come il veicolo ideale per le tratte urbane. Inoltre, il modello Lite è disponibile in due varianti di colore, Venice Blue e Berlin Anthracite opaco, su cui spiccano alcuni dettagli di design in un vivace arancione, enfatizzandone il look ancora più giovane e moderno. L’autonomia di base è di circa 100 km, che può essere estesa fino a 180 km. Infine, proprio in occasione del Salone Auto Torino 2024, l’azienda annuncia che l’imminente lancio di un nuovo programma di personalizzazione che consentirà di avere una versione unica, abbinando centinaia di colori carrozzeria a interni personalizzati.