Marco Forti nelle radio e online con il brano “Parole”

“Parole” è il nuovo singolo del musicista, artista e cantautore Marco Forti, sui principali stores digitali per Lift Records e nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione artistica ben strutturata, dagli arrangiamenti di tendenza, eleganti e al servizio di una melodia, struggente e nello stesso tempo delicata che possiede un intenso messaggio sociale. Da brividi l’interpretazione vocale di Marco che dona al tutto un forte impatto emotivo, a dimostrazione di una maturità artistica raggiunta a pieni voti, dopo tante pubblicazioni e spettacoli nei club, festival e teatri.

“(…) le parole sono firme d’ogni vita che passa…”

Le parole hanno delle ripercussioni molto importanti sulla vita di tutti, positive o negative, a seconda del significato che gli attribuiamo. E ancora una volta, il giovane artista, lo vediamo impegnato sul sociale, anche se il sound, rispetto al precedente progetto, è più fresco e attuale. Dopo il suo album “DAL MIO PUNTO DI VISTA”, Marco Forti torna sulle scene con la firma di un’altra etichetta discografica, Lift Records e con una nuova storia, dando voce ad un ragazzo che purtroppo non riesce più a parlare.

“Credo molto al destino e credo, questa, ne sia la prova. Ero a Capena, il paese in cui vivo e c’era una festa. Questa festa ricorreva ogni anno ed era benefica, dedicata ai soggetti affetti da Sclerosi Multipla. Questo ragazzo che se ne stava lì, sul palco, con sua madre. La madre è la sua portavoce e raccontava questa storia, su cui hanno scritto un libro e, finalmente, la gente ascoltava. Ha toccato il cuore di molte persone e il mio. Dice di chiamarsi Marco, proprio come me e quindi non potevo non far partire questo progetto! Marco De Alexandris è un ragazzo molto particolare e la sua storia potrebbe essere riadattata tranquillamente per la sceneggiatura di un film! Però forse non è ancora tempo di svelare niente. Posso solo dirvi che questa canzone prende spunto dalle parole di una poesia di Marco, che ho riadattato in canzone, per poi metterla in musica e, dopo varie vicissitudini e l’amicizia coltivata con il ragazzo e con i suoi genitori, è nata “Parole.” Marco Forti

“Parole” è un brano che riflette la vita di molti. Le parole di ogni giorno o quelle che ci accompagnano per anni. Quelle parole che ci danno conforto o quelle che non vogliamo ricordare perché ci fanno troppo male. Un brano che parla proprio di questo: entra in punta di piedi nel profondo, facendo caso ai dettagli e pone tante domande, in un’epoca dove si va sempre troppo di fretta, ma c’è chi non può correre e vive lo stesso e, magari pensa di più, direbbe Marco! Non manca di certo quel tocco di orecchiabilità al brano e il suo sound radiofonico, per stare al passo con i tempi, senza tralasciare la firma dell’autore. “Le parole sono un brivido d’aria, sparse nel mondo” e forse è proprio questo che ci rende umani ed unici nel nostro genere!

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/1mwRTSj1ueL2hJ2D6nw3ak?si=15c5be3711134ef1