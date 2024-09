In libreria la copia autografata di “Oltre” di Gigi Paoli

Può l’etica umana fermare la scienza se la scienza mette il mondo in pericolo? Fino a che punto si può andare… Oltre? Le risposte nel libro autografato di Gigi Paoli

Due brutali omicidi, nello stesso momento, con le stesse modalità, ma a distanza di mille chilometri l’uno dall’altro, vittime due premi Nobel per la Fisica. È un caso impossibile quello che si trova ad affrontare il professor Piero Montecchi, neuroscienziato per conto del CICAP, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale e sulle pseudoscienze. Il duplice omicidio è molto simile a quello avvenuto venti anni prima in una villa al confine tra Italia e Francia, che ha coinvolto un altro premio Nobel, fondatore di una spregiudicata azienda high tech.

L’ attenzione converge proprio su quella località, dove continuano a verificarsi episodi ammantati da un velo di mistero, tra cui l’inspiegabile scomparsa di decine di immigrati che da quel luogo cercano di oltrepassare la frontiera. Un thriller in cui l’indagine di Montecchi e di un’affascinante poliziotta a capo dell’Unità delitti insoluti scivola velocissima verso mondi e realtà inimmaginabili, dove scienza e religione, antiche simbologie e nuove frontiere, politica e denaro, amore e dolore, si intrecciano e si fondono in maniera sempre più inquietante. Può l’etica umana fermare la scienza se la scienza mette il mondo in pericolo? Fino a che punto si può andare… Oltre?