Il video di Re Carlo che abbraccia la Nazionale di rugby neozelandese è virale

Re Carlo abbraccia la squadra di rugby della Nuova Zelanda: il video virale del gesto arrivato su richiesta delle ragazze. Il sovrano ha risposto: “Perché no”

È un Re Carlo inedito quello che in questi giorni è protagonista di un video diventato virale. Il sovrano ha incontrato le ragazze del rubgby neozelandese, le Black Ferns. Le atlete si scontreranno contro le rivali inglesi, le Red Roses, domani. In un clima estremamente disteso, così, le giocatrici hanno chiesto al re un abbraccio. E lui – senza farselo dire due volte – ha risposto: “Perché no“. Poi l’abbraccio e i sorrisi, senza preoccuparsi di infrangere il rigido protocollo. Nei commenti alla clip, cittadini inglesi e non apprezzano il gesto che, in qualche modo, rimanda al modo di approcciarsi alla gente di Lady Diana. E per molti questo nuovo modo di fare è un segnale positivo per la Corona. Meglio tardi che mai.