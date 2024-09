I film su Rai Movie per la serata dedicata a Paolo Valmarana

Rai Movie dedica una serata a Paolo Valmarana in occasione dei 40 anni dalla sua prematura scomparsa: ecco i film in onda e la trama

Una vita per il Cinema e per la Rai. Questo è stato Paolo Valmarana, giornalista e dirigente Rai, l’uomo che ispirato da Roberto Rossellini, ha sempre considerato che parte della missione del servizio pubblico fosse nel sostegno e nella diffusione di un cinema di qualità. A 40 anni dalla sua prematura scomparsa, venerdì 13 settembre, Rai Movie gli dedica una serata e mette in onda due splendidi film, scelti per ricordarne il lavoro.

Il primo è “L’albero degli zoccoli” (1978) il capolavoro di Ermanno Olmi, proposto da Rai Movie in prima serata venerdì 13 settembre alle 21.10: una scommessa sul rigore e la qualità, premiata da una Palma d’oro a Cannes e considerato il più emozionante e appassionato affresco della civiltà contadina del cinema del dopoguerra.

Nella campagna del bergamasco di fine Ottocento la vita quotidiana dei contadini e della natura che li circonda si esprime attraverso il lirismo magico della semplicità. Riconosciuto da tutti come una pietra miliare della cinematografia italiana, il film è stato scritto, diretto, montato e prodotto da Ermanno Olmi, un’opera in cui memoria autobiografica e collettiva si fondono e la storia familiare di piccole comunità incontra la Storia d’Italia. Tra gli interpreti: Carlo Rota, Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi, Omar Brignoli, Antonio Ferreri.

A seguire, “La notte di San Lorenzo” (1982) di Paolo e Vittorio Taviani – anche questo riconosciuto a Cannes con un premio speciale della Giuria – è una visione fiabesca e a tratti crudele della Resistenza contro il nazifascismo nella Toscana del 1944.

Contestualmente, La Biennale di Venezia rende noto che arriva al suo Archivio il Fondo Paolo Valmarana, con l’obiettivo di conservare e valorizzare l’eredità artistica di Valmarana, storico componente delle commissioni di selezione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. Il Fondo sarà reso disponibile a studenti e ricercatori e diventerà oggetto di iniziative di valorizzazione anche attraverso incontri nell’ambito delle attività dell’Archivio della Biennale/Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee.

Nato a Vicenza nel 1928, trasferitosi a Roma a inizio anni Cinquanta per gli studi universitari, Paolo Valmarana collabora come aiuto regista con Alessandro Blasetti prima di entrare in Rai nel 1956 dove è tra l’altro, autore di programmi culturali per la radio e per la televisione, prima di diventare il principale responsabile dell’impegno dell’Azienda nella produzione cinematografica. Ha avuto un ruolo centrale nella realizzazione di film come “Prova d’orchestra” di Fellini, “Colpire al cuore” di Amelio, “Sogni d’oro” di Moretti e moltissimi altri. La sua biografia completa in allegato.