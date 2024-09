Fuori “Stray”, la nuova canzone dei Red Beauty

“Stray” è il nuovo singolo dei Red Beauty. Il brano esplora il concetto di appartenenza, affrontando il tema del sentirsi fuori posto nella società

“Stray” è il nuovo singolo dei Red Beauty. Il brano esplora il concetto di appartenenza, affrontando il tema del sentirsi fuori posto in una vita e in una società in cui spesso è difficile riconoscersi come parte di qualcosa: un luogo, una comunità, un credo o un’ideologia. La traccia riflette sulla sensazione di essere randagi dell’esistenza, mai veramente accolti o accettati. Da questa condizione nasce l’eterna ricerca di un luogo, fisico o interiore, che si possa chiamare “casa”.

Musicalmente, il brano si distingue per un sound acido, graffiante e diretto, aprendosi con strofe ritmate e frammentate, caratterizzate da una nervosità palpabile, per poi evolversi in ritornelli trascinanti e accelerati. La parte centrale del pezzo offre un break in cui chitarra solista e voce si rincorrono e si completano, creando un momento di tensione che sfocia nel ritornello finale fino ad arrivare ad una chiusura soft che lascia intravedere la possibilità di una risoluzione del conflitto interiore.

Una traccia dal tema profondo e non scontato per il secondo singolo della band torinese.

I Red Beauty miscelano influenze classic rock anni 70 con un sound e soluzioni ritmiche più inconsuete.

Compongono guidati da istinto ed emozioni, percorrendo una strada in continua evoluzione e metamorfosi musicale.

Le loro contaminazioni sono varie, muovendosi dai Led Zeppelin a Jack White, con una voce ispirata da Ian Gillian e Glenn Hughes.

Attivi dal 2023, di base a Torino, scrivono in Inglese e propongono energici brani elettrici intervallati da momenti acustici più intimi.

Nel 2024 firmano con Sorry Mom! con la quale pubblicano il singolo d’esordio “Parole”, seguito dall’ultimo “Stray”.