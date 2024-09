Farmaci per l’obesità: cinque startup cercano approcci innovativi

I nuovi farmaci anti-obesità dovrebbero dominare il mercato della perdita di peso nei prossimi anni e alcune giovani aziende stanno cercando nuovi approcci

I nuovi farmaci anti-obesità dovrebbero dominare il mercato della perdita di peso nei prossimi anni e alcune giovani aziende stanno cercando sia nuovi GLP-1 agonisti con caratteristiche migliori o combinazioni di farmaci, mentre altre si stanno concentrando su approcci diversi e innovativi.

Le approvazioni del 2021 e del 2023 di semaglutide e tirzepatide hanno aperto un mercato che dovrebbe superare i 100 miliardi di dollari nel prossimo decennio. Si prevede che questi agenti rimarranno la principale classe di farmaci anti-obesità e che domineranno il settore per diversi anni.

Sempre più aziende farmaceutiche stanno entrando in questa arena e alcune nuove compagnie stanno valutando approcci diversi, alla ricerca della prossima classe di farmaci che potrebbe rivoluzionare il settore. Oltre a studiare prodotti con nuovi target molecolari, stanno cercando vie alternative di somministrazione dei GLP-1 agonisti e il modo di prolungare gli intervalli tra le somministrazioni.

«La prima generazione è rappresentata dagli agenti per via sottocutanea e il prossimo passo saranno le combinazioni e i diversi dosaggi» ha detto Damien Conover, direttore della strategia azionaria di Morningstar.

Tra i player più piccoli, che sono molto indietro rispetto a compagnie leader come Novo e Lilly, ci sono cinque startup che si sono lanciate nel settore dell’obesità negli ultimi sei anni.

Metsera

Fondata nel 2022 da Population Health Partners e ARCH Venture Partners, si concentra sullo sviluppo di farmaci di nuova generazione per curare l’obesità e le malattie metaboliche. La pipeline di prodotti iniettabili e orali di Metsera proviene dalla libreria proprietaria dell’azienda che conta oltre 20mila peptidi ormonali intestinali e coniugati peptide/anticorpo.

I prodotti attualmente in fase di sviluppo includono un GLP-1 agonista iniettabile in valutazione in studi di fase I che dovrebbe avere una durata di effetto superiore ai farmaci attuali, un doppio agonista del recettore amilina/calcitonina (DACRA) da utilizzare in combinazione con un GLP-1 agonista, e un asset unimolecolare GLP-1, GIP, glucagone (GGG) progettato per essere combinato con il DACRA.

35Pharma

Fondata nel 2021, 35Pharma è un’azienda biofarmaceutica privata in fase clinica, focalizzata sulla progettazione e sullo sviluppo di trappole per ligandi della superfamiglia del fattore di crescita trasformante-beta (TGF-beta) per il trattamento di ipertensione polmonare, obesità e malattie cardiometaboliche.

Attualmente sta sviluppando HS135, una trappola per ligandi recettoriali multispecifici ectodominio progettata per neutralizzare activine e GDF (growth differentiation factor), che secondo l’azienda sono driver clinicamente convalidati di malattie cardiopolmonari e metaboliche.

Dopo i risultati incoraggianti di uno studio preclinico è stata avviata una sperimentazione clinica di fase I lo scorso gennaio. Lo studio monocentrico, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo su donne sane in postmenopausa, valuterà la sicurezza, la farmacocinetica e il cambiamento nei biomarcatori correlati all’activina e alla biologia del GDF dopo la somministrazione sottocutanea di HS135.

ProFound Therapeutics

Lanciata da Flagship Pioneering, un’azienda biotech che inventa piattaforme e costruisce aziende, ProFound sta utilizzando proteine ​​umane sconosciute in precedenza per sviluppare trattamenti per un’ampia gamma di malattie. Il mese scorso, ProFound e Pfizer hanno annunciato che condurranno ricerche su potenziali farmaci innovativi per l’obesità. Questa collaborazione fa parte di una potenziale partnership da 7 miliardi di dollari stipulata tra le due compagnie nel 2023.

Metaphore Biotechnologies

Come Profound, anche Metaphore è stata lanciata da Flagship Pioneering. La piattaforma MIMiC di Metaphore utilizza la biomimetica e l’apprendimento automatico nel tentativo di sfruttare quello che definisce il potenziale terapeutico trasformativo di imitatori molecolari funzionali.

Nel 2024, Metaphore e Novo Nordisk hanno annunciato una collaborazione per creare un portafoglio di nuovi programmi di ricerca per sviluppare medicinali trasformativi, tra cui nuove terapie per la gestione dell’obesità.

EraCal Therapeutics

Scorporata dalle Università di Zurigo e Harvard nel settembre 2018, è un’altra azienda focalizzata sullo sviluppo di nuove strategie per il trattamento dell’obesità. Nel gennaio 2022 ha stipulato un accordo di collaborazione di ricerca con Novo Nordisk allo scopo di identificare nuovi target farmacologici in grado di regolare l’assunzione di cibo e altri fenotipi metabolici.

All’inizio del 2024 ha firmato un accordo di partnership e licenza con Novo per lo sviluppo e la commercializzazione di un trattamento orale a piccole molecole per l’obesità. La piccola molecola è stata scoperta utilizzando la tecnologia della piattaforma di EraCal e utilizza un nuovo meccanismo d’azione per regolare l’appetito e il peso corporeo. È un inibitore dell’appetito che prende di mira una proteina (non ancora divulgata) che controlla la segnalazione periferica fegato-cervello. Il candidato funziona anche con agenti mirati al GLP-1 ma non si lega a nessuno dei bersagli degli attuali farmaci anti-obesità.