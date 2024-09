Cristina Bonan nelle radio e in digitale con “Tra vent’anni”

In rotazione radiofonica “TRA VENT’ANNI”, il nuovo singolo di Cristina Bonan feat. Valerio Bonan disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale

“Tra vent’anni” è un brano autobiografico che racconta della storia di due amici rivista e immaginata dopo vent’anni, un amore che sarebbe potuto essere, nato ma mai rivelato all’altro e quindi non vissuto per la paura di rovinare il bel rapporto di amicizia già presente.

Commenta l’artista a proposito del brano: “È una storia che ho vissuto dopo aver scritto la canzone e questo mi ha permesso poi di immedesimarmi e interpretarla al meglio. Ho scritto questo pezzo nel dicembre del 2022, successivamente con mio fratello abbiamo sistemato alcuni dettagli e l’abbiamo arrangiata per cantarla insieme. Tutto è nato in un modo insolito. La nostra professoressa di inglese ci aveva dato un tema da sviluppare in qualsiasi modo volessimo, ‘Milk of dreams’ era il titolo. Avevo già una bozza di questa canzone, ma questo compito, mi ha permesso di svilupparla al meglio, immaginandomi appunto questa storia d’amore vissuta come un sogno”.

Biografia

Cristina e Valerio Bonan sono due fratelli di Feltre (BL).

Cristina (20 anni) ha iniziato a suonare il pianoforte in terza elementare, mentre Valerio (18 anni) ha iniziato ad approcciarsi alla musica con lo studio della batteria e della chitarra. Una volta iniziato a suonare, la musica ha sempre fatto parte della loro vita. Cantano e suonano generi musicali diversi, anche se preferiscono il pop e il rock. Nel 2019, insieme agli altri 3 fratelli, hanno fondato una band, gli “Smile”, suonano tutte le estati in piazze e festival del circondario, ma quest’estate partiranno per il loro primo tour tra il Trentino e il Veneto e arriveranno anche a Savona e Roma.

Cristina e Valerio, in duo, hanno partecipato in duo a diversi concorsi regionali e nazionali raggiungendo spesso importanti soddisfazioni.

Valerio è un ragazzo introverso, un po’ enigmatico, ma grazie alla musica riesce a esprimere tutte le sue emozioni; Cristina invece è una ragazza timida, ma molto determinata, sul palco si trasforma e riesce ad esprimere tutta se stessa.

“TRA VENT’ANNI” è il nuovo singolo.