Belships ASA conferma crescita solida e costante

Nel secondo trimestre del 2024, Belships ASA ha dimostrato una performance finanziaria solida e costante, confermando il suo impegno nella generazione di valore per gli azionisti

Nel secondo trimestre del 2024, Belships ASA ha dimostrato una performance finanziaria solida e costante, confermando il suo impegno nella generazione di valore per gli azionisti e nella gestione oculata delle proprie risorse. Con un EBITDA di 29,3 milioni di dollari e un utile netto di 18,9 milioni di dollari, l’azienda si è posizionata tra i leader del settore delle navi portarinfuse, consolidando ulteriormente la propria reputazione attraverso decisioni strategiche mirate.

Il margine operativo lordo (EBITDA) ha raggiunto i 29,3 milioni di dollari, con un contributo significativo di 2,9 milioni di dollari derivante dal segmento operativo. L’utile netto ha registrato un incremento rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 18,9 milioni di dollari, rispetto ai 15,7 milioni di dollari del primo trimestre. Questo risultato positivo è in parte attribuibile al guadagno realizzato grazie alla riorganizzazione del business operativo, che ha ottimizzato l’efficienza interna e ridotto i costi operativi, scesi a 5.148 dollari per nave al giorno.

Le transazioni chiave includono la vendita di due navi Supramax prive di debito, costruite nel 2016, per un totale di 56,6 milioni di dollari. Questo affare ha permesso a Belships di realizzare un utile di circa 6 milioni di dollari, rafforzando ulteriormente la liquidità aziendale. Inoltre, l’opzione d’acquisto per la nave BELMAR (costruita nel 2021) è stata esercitata per un prezzo di 25,5 milioni di dollari, ben al di sotto del valore di mercato corrente, dimostrando la capacità dell’azienda di sfruttare opportunità di acquisizione vantaggiose.

Belships continua a investire nella modernizzazione e nell’espansione della sua flotta, con l’acquisizione di una nave Ultramax costruita in Giappone nel 2024 per 41 milioni di dollari, prevista per la consegna nel primo trimestre del 2025. Questo acquisto sarà finanziato parzialmente tramite la tranche Accordian, che coprirà il 60% del costo, con il restante finanziato dalle riserve di cassa dell’azienda. Parallelamente, il programma di nuove costruzioni è stato ampliato con l’aggiunta di due nuove navi Ultramax da 64.000 tonnellate di portata lorda, previste per la consegna nel 2027 e 2028. Queste navi, caratterizzate da un’elevata efficienza e bassi consumi, contribuiranno a ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio dell’azienda, in linea con le normative IMO.

Belships ha esteso e modificato il proprio Term Loan Facility di 90 milioni di dollari, migliorando le condizioni finanziarie con un tasso d’interesse ridotto (SOFR+195 bps) e una nuova scadenza fissata per il secondo trimestre del 2029. Questo rifinanziamento rafforza la posizione finanziaria dell’azienda, garantendo stabilità a lungo termine e flessibilità nella gestione del debito.

Al termine del trimestre, la liquidità disponibile ammontava a 92,2 milioni di dollari, mentre il debito bancario totale era di 89,2 milioni di dollari, evidenziando un’equilibrata struttura finanziaria. Inoltre, la politica aziendale prevede la distribuzione di dividendi pari al 50% dell’utile netto rettificato per elementi straordinari, con un dividendo dichiarato di NOK 0,55 per azione, equivalente al 70% dell’utile netto.