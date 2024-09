Atogepant è efficace nel prevenire la cefalea da rimbalzo correlata all’uso eccessivo di farmaci nei pazienti con emicrania cronica

Una nuova ricerca pubblicata su Neurology ha dimostrato che l’antagonista orale del recettore della calcitonina (CGRP) atogepant è efficace nel prevenire la cefalea da rimbalzo correlata all’uso eccessivo di farmaci nei pazienti con emicrania cronica (MC).

Secondo i risultati di un’analisi di sottogruppo di uno studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, della durata di 12 settimane, il trattamento con atogepant ha ridotto fino al 62% la percentuale di partecipanti che hanno soddisfatto i criteri di sovrautilizzo acuto dei farmaci. In altre parole, atogepant è riuscito a prevenire che i pazienti assumessero farmaci antidolorifici in quantità eccessiva, riducendo significativamente il rischio di sviluppare cefalee da rimbalzo legate all’uso eccessivo di tali farmaci.

Cos’è la cefalea da rimbalzo?

La cefalea da rimbalzo, nota anche come cefalea da uso eccessivo di farmaci (MOH – Medication Overuse Headache), si verifica quando i farmaci utilizzati per trattare l’emicrania o altre cefalee vengono assunti troppo frequentemente. Questo può portare a una situazione in cui i farmaci, invece di alleviare il dolore, finiscono per provocare mal di testa più frequenti e intensi. La MOH si manifesta solitamente quando analgesici semplici vengono assunti per 15 o più giorni al mese, o triptani, ergotamina, oppioidi o combinazioni di farmaci vengono assunti per 10 o più giorni al mese.

Necessità di prevenzione efficace

I trattamenti acuti per l’emicrania possono alleviare i sintomi e ridurre la disabilità, ma possono anche risultare inefficaci e provocare un aumento del dosaggio e un uso eccessivo di questi farmaci, hanno osservato i ricercatori.

Goadsby ha sottolineato l’importanza di trovare trattamenti preventivi più efficaci per evitare la cefalea da rimbalzo, che è una conseguenza dell’uso eccessivo di farmaci da parte delle persone che cercano di gestire sintomi debilitanti.

Dettagli dello studio

Atogepant è stato sviluppato per la prevenzione dell’emicrania negli adulti e studiato nello studio di fase 3 PROGRESS, che ha dimostrato una significativa riduzione dei giorni mensili di emicrania (MMD) rispetto al placebo durante il periodo di 12 settimane. L’analisi di sottogruppo ha esaminato specificamente l’efficacia e la sicurezza di atogepant nei partecipanti con MC, con e senza uso eccessivo di farmaci.

I partecipanti, con un’età media di 42,1 anni e per l’87,6% donne, sono stati randomizzati a ricevere atogepant 30 mg due volte al giorno, atogepant 60 mg una volta al giorno, o placebo, con caratteristiche demografiche e cliniche simili in tutti i gruppi. Al basale, il 66,2% dei partecipanti soddisfaceva i criteri per l’uso eccessivo di farmaci.

Efficacia e sicurezza

I partecipanti trattati con atogepant hanno sperimentato una riduzione significativa dei giorni mensili di mal di testa (MHD) rispetto al gruppo placebo. Il trattamento con atogepant ha ridotto anche i giorni di utilizzo di farmaci acuti e ha portato a una maggiore percentuale di partecipanti con una riduzione ≥ 50% dei MMD.

In particolare, i ricercatori hanno osservato una riduzione del 52,1%-61,9% della percentuale di partecipanti trattati con atogepant che hanno soddisfatto i criteri per l’uso eccessivo di farmaci durante il periodo di studio, rispetto al 38,3% del gruppo placebo.

Gli eventi avversi legati al trattamento sono stati segnalati dal 55,8% dei partecipanti trattati con atogepant 30 mg due volte al giorno, dal 66,1% con atogepant 60 mg una volta al giorno e dal 48,5% con placebo nel sottogruppo con sovrautilizzo acuto di farmaci. Tuttavia, gli autori hanno riconosciuto che l’auto-rivelazione di emicranie e cefalee da parte dei partecipanti potrebbe essere stata imprecisa.

In conclusione, i risultati hanno dimostrato che l’atogepant è un trattamento preventivo “efficace e sicuro” per i pazienti con emicrania cronica, con e senza sovrautilizzo acuto di farmaci.

Peter J. Goadsby, et al., Efficacy of Atogepant in Chronic Migraine With and Without Acute Medication Overuse in the Randomized, Double-Blind, Phase 3 PROGRESS Trial, Neurology July 2024