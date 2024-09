Produzione in serie più semplice con il nuovo strumento QuickParts

Quickparts ha annunciato il lancio di un nuovo strumento online progettato per semplificare il processo di richiesta di soluzioni di produzione in serie

Quickparts, fornitore leader di produzione personalizzata, ha annunciato il lancio di un nuovo strumento online progettato per semplificare il processo di richiesta di soluzioni di produzione in serie. Quickparts ha 6 centri di produzione di eccellenza nel mondo, supportati da un’ampia rete di partner di produzione verificati, qualificati e certificati

Lo strumento innovativo QuickQuote, disponibile attraverso il portale Quickparts, si rivolge in particolare ai clienti con progetti complessi o su larga scala principalmente nella lavorazione CNC, nello stampaggio a iniezione e nella produzione additiva.

Quickparts offre ai clienti un team dedicato di progettazione, ingegnerizzazione e produzione fin dall’inizio di ogni progetto

Richieste semplificate di soluzioni per la produzione in serie

Attraverso il nuovo strumento online, i clienti possono facilmente inviare richieste per progetti di produzione in serie. L’interfaccia intuitiva consente loro di caricare i propri file e quindi inserire dettagli come la pianificazione della produzione proposta, i tempi di consegna, i requisiti di qualità, le specifiche di progettazione, i materiali, le esigenze di accreditamento e i processi preferiti. Questo approccio semplificato innesca una risposta rapida da parte di un team di progetto dedicato, che apre la strada a ulteriori discussioni sulle esigenze del progetto del cliente e consente preventivi e soluzioni personalizzati che si allineano perfettamente alle loro esigenze.

Quickparts ha semplificato il processo di richiesta di produzione per le esigenze di produzione complesse o in grossi volumi

L’impegno di Quickparts per la produzione in serie

Negli ultimi mesi, Quickparts ha aumentato significativamente il suo impegno sulle capacità di produzione in serie, facendo in modo che i clienti possano beneficiare di servizi di produzione completi che coprono l’intero ciclo di vita del prodotto e scalano senza soluzione di continuità dalla prototipazione alla produzione su larga scala.

Le misure di controllo qualità di Quickparts evolvono costantemente per assicurare che le parti rispondano sempre alle aspettative

L’azienda sottolinea il suo impegno costante nel fornire una suite completa di servizi di produzione, tra cui:

Supporto completo del ciclo di vita del prodotto: Quickparts offre un supporto continuo durante l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione e prototipazione iniziali alla produzione in serie su larga scala.

Project Management dedicato e un team di esperti dedicato: a ogni progetto viene assegnato un program manager dedicato, che garantisce una comunicazione chiara e una guida esperta durante tutto il processo di produzione. Il team di professionisti altamente qualificati di Quickparts collabora a stretto contatto con i clienti durante l’intero processo di produzione, dalla consulenza iniziale alla prototipazione, alla produzione e al supporto continuo per gli aggiornamenti del prodotto.

Soluzioni di produzione personalizzabili: Quickparts sa che ogni progetto è unico. Il team di esperti dell’azienda lavora a stretto contatto con ogni cliente per sviluppare una strategia di produzione personalizzata che soddisfi le sue esigenze specifiche.

Capacità di produzione globale: Con sei strutture interne strategicamente posizionate in tutto il mondo e una rete di partner di produzione controllati, Quickparts possiede la capacità di gestire anche i progetti di produzione in volume più impegnativi.

Garanzia di qualità incrollabile: Quickparts dà la priorità alla qualità sopra ogni altra cosa. Rigorosi processi di garanzia della qualità sono implementati in ogni fase della produzione, assicurando che ogni parte soddisfi i più elevati standard di eccellenza. L’azienda aderisce a rigorose misure di controllo della qualità ed è registrata ISO 9001:2015, ISO 9100:2018, ISO 27001:2022 e ITAR, con ulteriori certificazioni ISO chiave in previsione per il 2024/2025.

Quickparts offre un DfM di serie con ogni progetto

“Siamo entusiasti di svelare questo nuovo strumento online”, ha affermato Ziad Abou, Chief Success Officer di Quickparts. “Questa soluzione innovativa semplifica il processo di richiesta di progetti di produzione in serie, consentendo ai nostri clienti di ricevere soluzioni personalizzate che si allineano perfettamente alle loro esigenze specifiche. In Quickparts, ci impegniamo a fornire il vantaggio competitivo di cui i nostri clienti hanno bisogno fornendo un servizio eccezionale, una qualità senza pari e soluzioni di produzione innovative”.