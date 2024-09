Patty Capone nelle radio e in digitale con “I’m feeling you”

Disponibile in radio e online su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Patty Capone “I’m Feeling You”

Disponibile il nuovo singolo estivo della poliedrica artista Patty Capone “I’m Feeling You”. Il brano, edito dall’etichetta “La Mia Song” ha visto la partecipazione dell’artista Daniele Piovani nonché co-autore dello stesso e la direzione artistica curata da Remo Elia, noto autore di molti artisti del panorama musicale nazionale. Il singolo presenta un sound di base reggaeton con ritmi dell’America Ispanica e sonorità tipiche della musica hip hop, le cui melodie entrano in testa sin dal primo ascolto, conferendone quasi l’identità di un tormentone; l’impeccabile produzione mescola sapientemente le sonorità con arrangiamenti equilibrati e allo stesso tempo di tendenza, pur lasciando al brano una forte personalità.

Il tocco interpretativo perfetto di Capone, che padroneggia la sua voce con gran maturità, ne fanno un brano interessante sotto molti punti di vista. Nata in Puglia negli anni ’60, Patty Capone a soli 10 anni vince il suo primo concorso canoro interpretando il brano di Sylvie Vartan “Come un ragazzo”. L’adolescenza è segnata da problemi familiari, che la fanno crescere in fretta e diventare mamma precocemente; per poter andare avanti, rispolvera la passione per il canto, tanto da riuscire ad essere protagonista opening act di numerosi concerti in piazza per artisti importanti come Mia Martini, Fiordaliso, Anna Oxa, I Collage, Cugini di campagna, etc. Successivamente partecipa alla manifestazione “Spazio D’autore” programma trasmesso su Rai2 alla fine degli anni ‘80 e premio “Rino Gaetano”.

Negli anni ‘90 partecipa e vince una puntata del mitico “Karaoke”, programma condotto da Fiorello, con il brano “Pazza Idea” di Patty Pravo, e dopo qualche anno collabora con Gigi Sabani durante la trasmissione “Re per una notte”. In quel periodo l’artista si avvicina pian piano anche alla canzone classica napoletana fino ad inserirla nel suo repertorio dedicato ai live. Nel 2020 vince “The Italian Time Virtual Open Mic 2020” e due anni dopo approda su Rai1 a “The Voice Senior” condotto da Antonella Clerici, talent che le donerà visibilità verso il grande pubblico, e le consentirà di esibirsi in altri programmi televisivi riscuotendo consensi e apprezzamenti da parte della critica. Da qui partiranno anche le collaborazioni con professionisti del settore musicale, ed è proprio grazie all’incontro con gli autori Remo Elia (Carmen Consoli, Ivana Spagna, Tiromancino, Sal Da Vinci e molti altri), Daniele Piovani (Pamela Prati, Angelo Famao, etc.) e Manuel Bongiorni che riuscirà a realizzare il suo inedito.