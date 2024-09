Il Metz torna con il singolo “Una casa a Lisbona”

Su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo de Il Metz, un nuovo brano dal titolo “Una casa a Lisbona“: un respiro estivo cha racconta un viaggio in Portogallo

É disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo de Il Metz (per Platinum Label), un nuovo brano dal titolo “Una casa a Lisbona“: un respiro estivo cha racconta un viaggio in Portogallo, uno di quelli da cui non si tornerebbe più, anche quando tornare è necessario. Una canzone spontanea, appoggiata, senza fretta e senza troppi vestiti e ha al suo interno ha tante influenze magari velate ma provenienti da musica che appartiene al Metz, come il suono della Motown o l’R&B.

Già anticipato da “Non importa“, incontriamo di nuovo l’alter ego musicale e cantautorale del produttore Matteo Maltecca che qui ci accompagna così verso un nuovo disco.

Ogni tanto quando si viaggia si ha la voglia di non tornare più. Ci sono dei posti in cui, in qualche modo, ci si sente a casa e momenti che vorresti durassero per sempre. Però, se quei momenti durassero per sempre, non si avrebbe la sensazione di star vivendo a pieno il presente. E allora forse ci rincontreremo tutti un altra volta… Però sicuramente anche la musica lofi e poi ovviamente la musica portoghese, come il Fado, nato proprio a Lisbona. Da ascoltare davanti al mare o in una giornata ventosa d’estate!

