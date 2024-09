Gli HiThanks tornano con la canzone Solo un Attimo”

“Solo un Attimo”, la nuova canzone degli Hithanks disponibile nelle radio e in digitale, è la storia di un rapporto tossico

Il nuovo singolo degli HiThanks si intitola “Solo Un Attimo”. La canzone racconta una storia d’amore finita male, in cui il protagonista vede il mare negli occhi del partner. Questo mare diventa il simbolo centrale, con tutti i suoi pregi e difetti, rappresentando l’imprevedibilità e il pericolo che possono trascinare alla deriva.

Il testo descrive un rapporto tossico che fa sentire come se si fosse in balia delle onde, fino allo sfinimento, fino a far annegare.

Le emozioni di “Riderò, piangerò” amplificano il significato della canzone, mostrando un protagonista costantemente in bilico tra il benessere e il dolore, ma sempre alla ricerca di una salvezza.

Il progetto HiThanks nasce nel 2015 da un connubio tra amici reduci dei progetti precedenti fermi sulla scena underground da alcuni anni e desiderosi di tornare a imporsi su palcoscenici limitrofi alla loro zona e nazionali. La Line Up definitiva si raggiunge a metà 2019 e quello risulta essere un buon anno, ricco per esibizioni e live nella provincia, dove iniziano a farsi notare a tal punto da collaborare per l’occasione con l’etichetta “La M.U.O.R.I Dischi” che pubblicizza il live di presentazione dell’inedito “Alberi”.

Durante la prima pandemia Covid la band si chiude in studio per scrivere e registrare nuovi brani, a Febbraio 2022 firmano il primo contratto discografico e management con Sorry Mom! con cui si è lavorato alla pubblicazione audio e video del singolo “113 Passi” (release 17/06/2022) e successivamente di “Petricore”, il primo album in studio della band (release 07/10/2022).

A gennaio 2023 viene pubblicato il video di “Un Altro Te” (secondo singolo estratto) mentre il video di “Non disturbarmi sto guardando Star Wars” (terzo estratto) chiude il percorso promozionale del disco.

“Petricore” riceve da subito un buon riscontro portando la band ad esibirsi in diversi dei migliori rock club d’Italia (Gasoline Roadbar, Druso, Rock’n’Roll Milano, Ufo Space Zone, Legend Club, Krach Club, Route66 per citarne alcuni) e al BayFest 2023 suonando a fianco di Pennywise, Good Riddance, Authority Zero e Me First and the Gimme Gimmes, data con cui ha chiuso il Petricore Tour.

Dopo l’uscita del brano “Iceberg” datato Ottobre 2023 gli HiThanks con il nuovo singolo “Solo un Attimo” continuano il filone produttivo di singoli, perfezionando la proposta del lavoro precedente in studio.

Gli HiThanks si ispirano a band del calibro di Thrice, Refused, No Use For A Name e Foo Fighters (per citarne alcune), affrontando sonorità che spaziano dal post HC al rock alternative senza ignorare quell’ influenza punk rock fondamentale nella loro composizione musicale.

I testi dei brani sono interamente in italiano mirati a una distribuzione nazionale