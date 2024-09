“Creed III” stasera in prima serata su Rai 2: la trama del film

Con il film “Creed III”, la saga di Rocky in prima serata su Rai 2. La trama dell’ultimo capitolo della trilogia, il primo senza Sly

Il fortunato seguito della saga di Rocky in una prima visione da non perdere: giovedì 12 settembre, in prima serata, su Rai 2 c’è “Creed III”.

Donnie Creed si è ritirato dal ring: il figlio di Apollo Creed, storico avversario di Rocky Balboa, ha deciso di dedicarsi alla famiglia e alla sua accademia di boxe. Il suo vecchio amico Dame Anderson, che ha scontato una lunga pena in carcere, gli chiede di essere allenato per tornare a combattere, ma Donnie rifiuta perché non ne condivide le scelte e lo stile. Dame sfiderà per il titolo dei massimi il pupillo di Donnie, Felix Chavez. E Donnie sente nostalgia dei guantoni.

Ultimo capitolo della trilogia di Creed, è anche il primo film della serie in cui non compare Sylvester Stallone: avvincente e ben congegnato, il protagonista, Michael B. Jordan, si lancia nella regia. Scommessa vinta, “Creed III” ha incassato nel mondo oltre 250 milioni di dollari, riuscendo a conquistare non solo gli amanti del genere. “Creed III” (Usa, 2023) di e con Michael B. Jordan, con Tessa Thompson, Jonathan Majors.