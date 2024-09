Cannabis terapeutica inefficace per il dolore correlato al cancro

Alcuni pazienti che hanno ricevuto cannabis terapeutica hanno avuto un piccolo miglioramento nel dolore correlato al cancro ma senza reale beneficio clinico

I pazienti che hanno ricevuto cannabis terapeutica hanno avuto un piccolo miglioramento nel dolore correlato al cancro. Il sollievo dal dolore fornito dalla cannabis terapeutica però non raggiunge un livello tale da essere considerato un reale beneficio clinico. È quanto evidenziano i risultati di uno studio presentato durante il congresso annuale dell’ASCO.

I soggetti con cancro avanzato che hanno ricevuto un olio di cannabis terapeutica a due componenti hanno riportato un miglioramento nel dolore correlato al cancro, come hanno mostrato i risultati di questo studio randomizzato.

Tuttavia, secondo i dati, il sollievo dal dolore è arrivato di pari passo con una maggiore tossicità psicomimetica e, nonostante fosse statisticamente significativo, non ha raggiunto il livello tipicamente considerato clinicamente benefico. Inoltre, l’aggiunta di cannabis terapeutica non ha fornito benefici clinici per migliorare i sintomi complessivi correlati al cancro rispetto alle sole cure palliative.

“La cannabis terapeutica è molto popolare tra i pazienti con cancro avanzato, ma ci sono pochissime prove di qualità a supporto del suo utilizzo nel controllo dei sintomi”, ha affermato Janet Rea Hardy, dell’Università del Queensland, durante la presentazione.

“Questo studio ha misurato il carico totale dei sintomi nel tempo, piuttosto che i singoli sintomi, e non è riuscito a dimostrare che la cannabis medicina abbia migliorato il beneficio complessivo che può essere fornito dalle cure palliative”, ha aggiunto. “Resta difficile definire un posto per la cannabis medicina nel controllo dei sintomi”.

Contesto dello studio

Una precedente ricerca di Hardy e colleghi pubblicata sul Journal of Clinical Oncology ha dimostrato che l’olio di cannabidiolo (CBD) non ha migliorato la gestione dei sintomi, oltre a quella già fornita dalle cure palliative.

I ricercatori hanno successivamente condotto uno studio con lo stesso disegno per verificare se l’aggiunta di olio di tetraidrocannabinolo (THC) al CBD avrebbe migliorato i sintomi. I criteri di inclusione richiedevano che i partecipanti avessero un punteggio di sofferenza dei sintomi totale di almeno 10 su 90, come misurato dalla Edmonton Symptom Assessment Scale.

I ricercatori hanno assegnato in modo casuale 144 pazienti con cancro avanzato sottoposti a cure palliative a ricevere una combinazione di 10 mg/mL di THC:10 mg/mL di olio di CBD o placebo. Le forme di cancro più comuni tra i pazienti nello studio includevano tumori al seno, ai polmoni e ginecologici.

Ai partecipanti allo studio è stata aumentata la dose in base alla tolleranza e all’efficacia percepita da 2,5 a 30 mg/giorno per un periodo di 14 giorni e fino al giorno 28.

La variazione del punteggio di sofferenza sintomatica totale dal basale al giorno 14 è servita come misurazione dell’esito primario dello studio, con esiti secondari che includevano la variazione dei sintomi individuali, la dose selezionata dal paziente, l’ansia o la depressione, l’uso di oppioidi, la qualità della vita e la tossicità.

Risultati, passaggi successivi

I partecipanti alla coorte analizzata avevano un punteggio di sofferenza sintomatica totale medio al basale di 37,6 rispetto a 36,5 nel gruppo di controllo.

Il punteggio medio di base del distress sintomatologico totale è diminuito nel tempo, senza alcuna differenza osservata tra i bracci dello studio al giorno 14 (6,3 ± 12,3 per la cannabis terapeutica e 6,98±12,6 per il placebo) o al giorno 28 (9,24±15,3 per la cannabis terapeutica e 8,42±13,6 per il placebo).

Quando aggiustato per il basale, i ricercatori hanno notato un miglioramento significativo nel punteggio del dolore a favore della cannabis terapeutica (1,41±2,15 contro 0,46±2,82) e nel benessere generale a favore del placebo (0,48±2,78 contro 1,29±2,74) al giorno 14.

Ulteriori risultati hanno mostrato una dose media di olio selezionata dal paziente al giorno 14 di 1,5 mL (intervallo 0,5-3) e 3 mL (intervallo 0,5-3) per il placebo.

I ricercatori hanno segnalato eventi avversi correlati all’intervento di cannabis terapeutica come “generalmente lievi”.

Rispetto alle valutazioni iniziali, più partecipanti che hanno ricevuto cannabis terapeutica hanno segnalato confusione, sensazione di “euforia” e un esagerato senso di benessere.

I limiti dello studio rilevati dai ricercatori includevano il fatto che la maggior parte dei pazienti era stata reclutata in un sito e che lo studio non era stato potenziato per esiti secondari.

Andando avanti, i ricercatori hanno in programma di indagare ulteriormente sui potenziali usi della cannabis terapeutica per definire meglio i suoi benefici per determinati pazienti.

“Siamo stati in grado di dimostrare il beneficio che le cure palliative possono offrire ai pazienti con cancro avanzato con sintomi; non siamo stati in grado di dimostrare che una combinazione di olio di THC/CBD porti a un beneficio significativo rispetto alle cure palliative e ciò comporta un costo di maggiore tossicità”, ha affermato Hardy. “Un programma di ricerca in corso sta cercando di definire se esiste un’altra combinazione di cannabinoidi che possa essere di qualche beneficio o se ci sono sintomi con maggiori probabilità di beneficio, esaminando anche gli strumenti di valutazione”.

Hardy JR, et al. Abstract 12020. Presented at: ASCO Annual Meeting; May 30–June 4, 2024; Chicago.