Cancellata la terza stagione della serie Prisma: i fan sono infuriati

La terza stagione di Prisma non si farà. La serie tv di Prime Video è ufficialmente cancellata. Ad annunciarlo è il creatore Ludovico Bessegato

La notizia è confermata: la terza stagione di Prisma non si farà. La serie tv di Prime Video è ufficialmente cancellata. Ad annunciarlo è il creatore Ludovico Bessegato con un post pubblicato su Instagram. “La seconda stagione di Prisma sarà l’ultima- dice- non ci sarà una terza stagione. Ve lo dico direttamente, per il rapporto che abbiamo sempre avuto. Non conosco i dati o le ragioni profonde delle scelte editoriali delle piattaforme, ma vi provo a dire quello che penso. Sono abbastanza certo che la seconda stagione sia andata abbastanza bene. Che abbia fatto quantomeno i numeri della prima, aumentando il suo pubblico”.

Inoltre, “Prisma ha migliorato la propria presenza sui social, siamo stati in trending topic con l’hashtag ufficiale, sono aumentate le persone che ne parlavano, sono aumentati i follower degli attori”.

Sulle motivazioni ipotizza: “Probabilmente Prisma è andata bene, ma non è andata abbastanza bene da giustificare il costo di un rinnovo. Questa è una cosa che avviene sempre più spesso nel mondo della serialità nel 2024. Le serie costano tanto e la sensazione è che siano cambiate proprio le policy delle piattaforme“. Secondo Bessegato, le piattaforme oggi prediligerebbero prodotti meno di nicchia per allargare il pubblico di abbonati.

“ABBIAMO RACCONTATO UN’ITALIA CHE ESISTE E CHE È POCO RAPPRESENTATA”

Prisma, nelle prime due stagioni, si è inserita nel panorama delle serie come un racconto di formazione e affrontato tematiche come l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. “Abbiamo raccontato un’Italia che esiste– dice Bessegato- e che nessuno racconta. Abbiamo comunque ottenuto l’approvazione della critica che è sempre stata generosissima con noi. Abbiamo creato entusiasmo in una parte della popolazione che di solito è poco rappresentata. Purtroppo questo non è bastato”.

“Non condivido la scelta, ma la accetto– aggiunge Bessegato riferendosi a Prime Video- non ho alternative. Penso che da regista e autore, per me la sfida per il futuro sarà cercare ancora di più di trovare un maggiore equilibrio tra il pubblico e quello che piace a me, quello che mi interessa raccontare. È sempre più difficile ma la sfida sta a noi”.

Bessegato, poi, parla di “fallimento personale”, ma anche della necessità di “accettare quello che il pubblico vuole e ama e non necessariamente quello che necessariamente piace a noi”.

FAN IN RIVOLTA PER UNA TERZA STAGIONE GIÀ SCRITTA

Sui social, la notizia è diventata subito commentatissima. Su X #saveprismalaserie è diventato trending topic come hashtag. La richiesta è quella di salvare la serie, dando una conclusione alla storia dei protagonisti Andrea e Daniele realizzando almeno la terza stagione che, tra l’altro, è già stata scritta e “che chiudeva bene la storia”.

LA SPERANZA DI POTER TORNARE SULLO SCHERMO

Bessegato, poi, svela: “Mi dedicherò a un film che avevo posticipato più volte per poter fare ‘Prisma’. Forse il cinema è lo spazio giusto per quello che voglio raccontare. Sono davvero dispiaciuto”. E conclude con una “speranza”: “Cinque anni fa, sembrava che Skam fosse morto con la terza stagione e invece, poi, è successo qualcosa, è ripartito e ha sfondato. A volte le serie ci mettono tanto, a volte resuscitano. Non possiamo dire quello che succede. Magari un giorno ci saranno le condizioni“.