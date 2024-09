Al!s pubblica il suo primo album “Annuario”

Su tutte le piattaforme digitali il primo EP di AL!S dal titolo “Annuario“, un nuovo capitolo già anticipato dal singolo “Addio per niente“

Esce su tutte le piattaforme digitali il primo EP di AL!S dal titolo “Annuario“, un nuovo capitolo già anticipato dal singolo “Addio per niente“, un brano che si svelava personale e intenso, ed era stato dedicato a chi non riesce a dire addio, che sviscera le dinamiche di una relazione tossica e non solo, in un brano atipicamente estivo.

“Annuario” è disco che suona come un timido manifesto generazionale e un’autobiografia musicale, condivisa con altre ragazze sole e ricordi scomodi.

“Tutte le canzoni all’interno di ‘Annuario’ sono come varie fotografie dell’Alice di quest’anno. Mi sono messa in posa per ricordarmi quante cose diverse si possono essere in un così breve periodo di tempo, e che non c’è niente di male nel non sceglierne solo una. Questo EP è un inno all’accettazione di noi stessi in tutto e per tutto: dalle delusioni amorose all’ansia che ci mangia la pancia.”

SCOPRI IL DISCO: http://ada.lnk.to/annuario