Previsioni meteo 11 settembre 2024: piogge sparse da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 11 settembre 2024: prosegue la fase di stampo autunnale su gran parte delle nostre regioni

Dopo un’estate lunghissima, con condizioni meteo costantemente all’insegna della stabilità e del caldo africano, da qualche giorno l’autunno ha fatto capolino sulla nostra Penisola. Anche nella giornata di oggi avremo condizioni di maltempo su gran parte delle nostre regioni e fino a domenica si alterneranno perturbazioni e brevi pause asciutte. Le temperature subiranno un’ulteriore flessione, per portarsi su valori inferiori alla media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 11 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti settori ma con tempo asciutto, locali piogge solo sulla Lombardia. Al pomeriggio instabilità in aumento al Nord-Ovest e sulle Alpi con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata tempo in peggioramento su tutte le regioni con precipitazioni diffuse. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge su Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile ovunque con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi. Temperature minime e massime stabil o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse sui settori Peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio attesi ancora acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto su Sicilia e Sardegna. In serata ancora molte nuvole con possibilità di piogge sparse. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .