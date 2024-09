Noatum acquisisce quota di maggioranza di Safina B.V.

Noatum, società del gruppo AD Ports, ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Safina B.V., fornitore leader di servizi di agenzia marittima e cargo in Egitto

Noatum, una società del gruppo AD Ports, ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Safina B.V., fornitore leader di servizi di agenzia marittima e cargo in Egitto e in tutta la regione del Medio Oriente. L’accordo dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2024, secondo il comunicato della società.

L’acquisizione da parte di Noatum Maritime segna una pietra miliare significativa nella sua crescita strategica, in quanto sfrutta l’esperienza, la capacità e la reputazione di Safina nel mercato delle agenzie marittime egiziane.

L’acquisizione di Safina è un passo significativo per Noatum Maritime nella sua continua espansione in tutto il Mediterraneo, che ha recentemente incluso l’apertura dei suoi uffici in Turchia. Insieme alla sua crescita nella regione del Medio Oriente, che rappresenta un mercato chiave per la strategia globale dell’azienda, la mossa si integra anche nella più ampia presenza di AD Ports Group in Egitto, che è stata recentemente segnata con la firma di accordi di concessione per la gestione e l’operatività di terminal crociere e Ro-Ro nei porti di Safaga, Hurghada, Sharm El Sheikh e Sokhna.

In qualità di agenzia marittima ben consolidata, Safina è situata in sei sedi strategiche, tra cui la sede centrale del Cairo, che le consente di fornire servizi di agenzia in 15 porti egiziani, offrendo servizi di linea e di trasporto con navi da crociera, nonché servizi di transito attraverso il Canale di Suez. Safina gode di una quota di mercato considerevole sia nei porti egiziani del Mediterraneo che in quelli del Mar Rosso, tra cui Sokhna, Adabiya, Damietta, Port Said e Alessandria.

Safina sarà prossimamente rinominata Noatum Maritime Egypt e sarà integrata nell’ecosistema Noatum Maritime. I suoi fondatori manterranno una quota di minoranza dell’azienda e continueranno a sostenere la crescita dell’azienda.