Mitsui OSK Lines è la prima a installare vela rotante su portarinfuse

Mitsui OSK Lines, Ltd. e VALE International SA hanno annunciato che una nave portarinfuse è stata dotata con successo di due Norsepower Rotor Sail da 35 m x 5 m

Mitsui OSK Lines, Ltd. e VALE International SA hanno annunciato che una nave portarinfuse da 200.000 tonnellate, attualmente impiegata nell’ambito di un contratto a medio termine per il trasporto di minerale di ferro per VALE, è stata dotata con successo di due Norsepower Rotor Sail da 35 m x 5 m e ha effettuato la sua prima toccata a Ponta da Madeira, in Brasile.

Si tratta del primo caso al mondo di vele rotanti su una nave portarinfuse capesize. Si prevede che la nave raggiungerà circa il 6-10% di riduzione di carburante e di emissioni di gas serra sulle rotte dal Brasile all’Estremo Oriente, combinate con la tecnologia di ottimizzazione del viaggio.

MOL ha stabilito la “MOL Group Environmental Vision 2.2” e ha fissato l’obiettivo di raggiungere emissioni nette pari a zero di gas serra (GHG) entro il 2050. Una delle azioni chiave per raggiungere questo obiettivo è “l’introduzione di energia pulita, ulteriori tecnologie di risparmio energetico”, che include l’installazione di sistemi di propulsione eolica.

Il Gruppo MOL contribuirà non solo alla riduzione delle emissioni di gas serra del proprio gruppo, ma anche alla riduzione e alla decarbonizzazione della società nel suo complesso attraverso la gestione sicura e l’operatività efficiente della propria flotta ecologica che combina la tecnologia di propulsione eolica.

VALE ha inoltre l’obiettivo di ridurre del 15% le emissioni di ambito

3 (Nota 3) entro il 2035, in relazione alla catena del valore, di cui fanno parte anche le emissioni derivanti dal trasporto marittimo, poiché le navi non sono di proprietà dell’azienda.

VALE ha creato il programma Ecoshipping, un’iniziativa di R&S basata su solide partnership con gli armatori. Dal 2018, la società ha utilizzato Valemaxes di seconda generazione (capacità di 400.000 tonnellate) e, dal 2019, Guaibamaxes (capacità di 325.000 tonnellate): queste navi sono tra le più efficienti al mondo. Come parte del programma Ecoshipping, VALE ha sviluppato progetti innovativi di efficienza energetica, come il progetto delle vele rotanti e un progetto pionieristico per incorporare serbatoi multi-carburante sulle navi porta-minerale di ferro.