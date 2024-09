Le nuove tecnologie danno slancio al settore dell’e-commerce

E-commerce: l’implementazione di tecnologie innovative non è solo un’opportunità, ma una necessità per soddisfare le aspettative crescenti degli acquirenti online

In un mercato in continua evoluzione, l’implementazione di tecnologie innovative non è solo un’opportunità, ma una necessità per soddisfare le aspettative crescenti degli acquirenti online.

Secondo una recente indagine condotta da Packlink, piattaforma leader nella gestione delle spedizioni per l’e-commerce, i consumatori italiani dimostrano un crescente interesse verso l’integrazione di tecnologie avanzate nelle loro esperienze di acquisto online.

Pagamenti flessibili

In particolare, il 34,2% degli italiani vorrebbe che gli e-commerce offrissero più spesso opzioni di pagamento flessibili, permettendo di personalizzare i pagamenti in base alle proprie esigenze e preferenze. Questo tipo di personalizzazione potrebbe rivelarsi particolarmente utile per gli acquisti più onerosi, come l’elettronica di consumo o i mobili, rendendo più accessibili beni che altrimenti sarebbero fuori dalla portata immediata di molti consumatori. Strumenti come il Buy Now Pay Later (BNPL) permettono infatti di suddividere il pagamento in rate senza interessi, rendendo più facile l’acquisto immediato. Questa domanda rappresenta una chiara indicazione della necessità di soluzioni che possano semplificare e migliorare l’esperienza di acquisto di un pubblico sempre più digitale e orientato alla praticità.

Autenticazione biometrica

Ma le aspettative dei consumatori non si fermano qui. Con l’introduzione e la diffusione di nuove tecnologie, gli acquirenti italiani stanno dimostrando un interesse sempre maggiore verso funzionalità che rendano l’acquisto online più sicuro e agevole. Tra queste, l‘autenticazione biometrica emerge come una soluzione desiderata (dal 15,3% dei rispondenti) per garantire transazioni sicure e proteggere la privacy degli utenti. Questa tecnologia, che utilizza caratteristiche uniche come impronte digitali o riconoscimento facciale, sta rapidamente diventando uno standard per la sicurezza online.

Tutto ciò contribuisce a migliorare la reputazione dei brand, favorisce la fedeltà dei clienti e conferisce un vantaggio competitivo, posizionando l’azienda come innovativa e sicura.

Droni e veicoli automatizzati

Parallelamente, il 14,9% degli italiani guarda con interesse all’uso di droni e veicoli automatizzati per la consegna degli ordini, sottolineando un crescente desiderio di rapidità e precisione nella logistica e nella distribuzione. L’implementazione di tali tecnologie non solo ridurrebbe i tempi di consegna, ma potrebbe anche rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla logistica, rendendola più efficiente e sostenibile.

Sebbene gli italiani si aspettino che l’innovazione tecnologica continui ad avanzare e faciliti i loro acquisti online, l’88,4% dichiara di essere piuttosto soddisfatto o molto soddisfatto della propria esperienza di acquisto online.

“Il futuro dell’e-commerce è già qui. Monitorare attentamente le tendenze del mercato e investire in innovazioni che rispondano alle necessità dei consumatori rappresenta un passo fondamentale per competere con successo in un mercato sempre più esigente e tecnologicamente avanzato” commenta Noelia Lazaro, Direttrice Marketing di Packlink.

*Metodologia: dati tratti dal sondaggio di Packlink “L’integrazione delle nuove tecnologie nell’e-commerce”, condotto a Giugno 2024, che ha studiato il comportamento di 2000 consumatori europei di diverse fasce di età in 4 mercati chiave (Francia, Germania, Italia, Spagna).