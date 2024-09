Infiammazione da giovani legata a funzione cognitiva in mezza età

L’infiammazione nella giovane età adulta è stata associata a esiti cognitivi di mezza età, secondo i dati dello studio CARDIA

L’infiammazione nella giovane età adulta è stata associata a esiti cognitivi di mezza età, secondo i dati dello studio CARDIA i cui risultati sono stati pubblicati su “Neurology”. Rispetto a livelli stabili più bassi di proteina C-reattiva (PCR), livelli di PCR costantemente più elevati nell’arco di 18 anni sono stati associati a maggiori probabilità di scarsi punteggi di velocità di elaborazione nella mezza età (OR aggiustato 1,67, IC al 95% 1,23-2,26). Questo valeva anche per i livelli di PCR che erano moderatamente in aumento (OR aggiustato 2,04, IC al 95% 1,40-2,96), secondo Amber Bahorik, della University of California San Francisco (UCSF), e coautori.

La PCR costantemente più alta è stata anche collegata a scarsi punteggi della funzione esecutiva nella mezza età (OR aggiustato 1,36, IC al 95% 1,00-1,88), hanno riferito i ricercatori.

Percorsi promettenti di prevenzione

Livelli più elevati di infiammazione sono associati all’obesità, all’inattività fisica, alle malattie croniche, allo stress e al fumo. I livelli di infiammazione tendono a variare nel corso della vita e questa variazione nel tempo può aiutare a prevedere l’invecchiamento cognitivo, hanno suggerito i ricercatori.

«C’è probabilmente un effetto diretto e indiretto dell’infiammazione sulla cognizione» ha detto in una dichiarazione la coautrice Kristine Yaffe, anche lei dell’UCSF. «Fortunatamente, ci sono modi per ridurre l’infiammazione, per esempio aumentando l’attività fisica e smettendo di fumare, che potrebbero essere percorsi promettenti per la prevenzione».

L’infiammazione in tarda età è stata collegata al rischio di demenza e al declino cognitivo, ha osservato Yaffe. In una recente analisi della Biobank del Regno Unito, alti livelli di PCR sono emersi come uno dei numerosi fattori di rischio per la demenza a esordio giovanile.

L’importanza del monitoraggio della proteina C-reattiva

Lo studio CARDIA «sottolinea l’importanza di considerare i punti temporali precedenti quando si esplorano i determinanti del declino cognitivo e l’importanza del monitoraggio dell’infiammazione in questo contesto» ha osservato Eleanor Conole, dell’Università di Oxford in Inghilterra, in un editoriale di accompagnamento.

«Gli approcci che considerano più marcatori immunitari in popolazioni profondamente fenotipizzate sono fortemente incoraggiati e i progressi nella nostra capacità di misurare la funzione immunitaria a basso costo e su larga scala possono aiutare a chiarire queste relazioni» ha aggiunto.

Ma se la PCR sia il miglior marcatore per valutare l’infiammazione di base in uno studio di popolazione come questo non è chiaro, ha sottolineato Conole. «La PCR è una proteina di fase acuta prodotta nel fegato e, in modo fedele al suo nome, è acuta, fasica e reattiva» ha scritto.

Dal punto di vista clinico, i cambiamenti nei livelli di PCR sono indicatori di deterioramento o recupero; l’aumento dei livelli può segnalare una riacutizzazione e la diminuzione dei livelli può indicare un trattamento efficace. «Tuttavia, questa natura fasica della PCR pone problemi per catturare l’infiammazione di base negli studi di popolazione, una limitazione riconosciuta dagli autori« ha osservato Conole.

Analisi longitudinale e risultati cognitivi

Bahorik e colleghi hanno seguito 2.364 adulti nello studio in corso CARDIA di coorte longitudinale iniziato nel 1985 per valutare i determinanti delle malattie cardiovascolari e i loro fattori di rischio. Circa la metà dei partecipanti erano donne; un po’ meno della metà erano neri e il resto erano caucasici. I partecipanti con livelli elevati di infiammazione (PCR =/> 10 mg/l ) sono stati esclusi dallo studio.

La PCR è stata misurata in quattro punti temporali nell’arco di 18 anni, quando le persone avevano un’età compresa tra 24 e 58 anni. Le traiettorie dell’infiammazione che riflettevano i modelli generali hanno mostrato che il 39% dei partecipanti aveva una PCR costantemente più alta, il 16% aveva una PCR moderata/in aumento e il 45% aveva una PCR stabile più bassa.

Cinque anni dopo l’ultima misurazione della PCR, i ricercatori hanno somministrato una batteria di sei test cognitivi per valutare la memoria verbale, la velocità di elaborazione, la funzione esecutiva, la fluidità verbale e di categoria e la cognizione globale. I partecipanti avevano un’età compresa tra 47 e 63 anni quando sono stati testati. Le scarse prestazioni cognitive sono state definite come un declino di una o più deviazioni standard inferiori alla media su ciascun dominio.

Dopo aver controllato i dati demografici, i fattori di rischio dello stile di vita e l’APOE4, è stato riscontrato che i modelli di infiammazione costantemente più alta e moderata/crescente erano associati a una velocità di elaborazione più lenta e a una funzione esecutiva peggiore.

I partecipanti con un modello di infiammazione costantemente più elevata avevano maggiori probabilità di mostrare una scarsa funzione cognitiva, hanno osservato Bahorik e colleghi. «Non c’era alcuna associazione tra la traiettoria dell’infiammazione e la compromissione della memoria, della fluidità o della cognizione globale».

Bahorik e colleghi hanno riconosciuto che la ricerca aveva alcuni limiti, tra cui possibili bias di selezione dovuti alla perdita di follow-up e la dipendenza dello studio dalla PCR come unico marcatore infiammatorio.

Bibliografia

Bahorik AL, Hoang TD, Jacobs DR, Levine DA, Yaffe K. Association of Changes in C-Reactive Protein Level Trajectories Through Early Adulthood With Cognitive Function at Midlife: The CARDIA Study. Neurology. 2024;103(2):e209526. doi: 10.1212/WNL.0000000000209526. leggi

Conole ELS. Chronic Inflammation and Brain Health: The Case for Early Monitoring. Neurology. 2024;103(2):e209613. doi: 10.1212/WNL.0000000000209613. leggi