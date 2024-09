In radio e in digitale “Stare svegli”, nuovo singolo dei Marna

Il brano dei Marna, energico ed esplosivo, racconta la volontà di trovare ogni giorno un motivo per vivere al massimo, perché il tempo passa e non torna indietro

Nuova uscita per i trevigiani Marna dal titolo “Stare Svegli”. Il brano, energico ed esplosivo, racconta la volontà di trovare ogni giorno un motivo per vivere al massimo, perché il tempo passa e non torna indietro: anche quando è difficile, la band invita ad inseguire i propri sogni, quei desideri così intensi da tenere svegli la notte, con tutte le proprie forze.

Nel caso dei Marna, “Stare Svegli” racconta le ore piccole fatte a scrivere canzoni, i chilometri percorsi su un furgone sgangherato per suonare in chissà quale posto disperso, le emozioni provate sul palco e la connessione con il pubblico.

Una traccia che augura a tutti di trovare il proprio rifugio, un modo per dare un vero senso alla quotidianità, per farla diventare straordinaria nel proprio piccolo.

I Marna sono una band della provincia di Treviso che suona rock/alternative in italiano, caratterizzato da una particolare voce femminile che si destreggia agilmente tra melodie pop e rock. La band è nata nel 2022 come evoluzione artistica di un precedente progetto, culminato nell’EP “Non è un tributo agli Who”, pubblicato nel settembre 2020.

Il primo EP firmato Marna si intitola “Frammenti” ed è uscito il 10 giugno 2023, anticipato dal singolo “Forestieri” e dal videoclip ufficiale.

Nell’autunno 2023 i Marna firmano con Sorry Mom! ed entrano in studio per incidere nuovo materiale, tra cui i nuovi singoli “Volo Fragile” e “Stare Svegli”. La band sarà impegnata durante l’estate in una lunga serie di concerti, tra cui l’11 luglio al Mattorosso Music Festival in apertura ai Sonohra e il 19 luglio al Summer Nite Love Festival prima degli Après La Classe.