HIV: nuovo programma comportamentale di gestione del dolore

Un nuovo programma comportamentale di gestione del dolore ne ha ridotto la gravità e l’interferenza funzionale associata nelle persone che vivono con l’HIV

Un nuovo programma comportamentale di gestione del dolore ha ridotto la gravità del dolore e l’interferenza funzionale legata al dolore nelle persone che vivono con l’HIV, secondo uno studio clinico randomizzato. I ricercatori suggeriscono, su JAMA Internal Medicine, che l’intervento potrebbe essere efficace quanto i trattamenti farmacologici.

Il programma “Skills to Manage Pain” (STOMP) è stato associato a una differenza media di -1,25 nel punteggio totale del Brief Pain Inventory (BPI) (scala da 0 a 10) rispetto alle cure usuali migliorate (p<0,001), come riportato da Katie Fitzgerald Jones, del VA Boston Healthcare System, e colleghi.

“Per molti pazienti, questo significa essere in grado di visitare una persona cara, andare al supermercato, fare il bucato o partecipare a una partita di basket del proprio figlio”, ha commentato Fitzgerald Jones.

Tra i partecipanti del gruppo STOMP, il 37% ha registrato un miglioramento del punteggio totale BPI superiore al 30% rispetto al 20% del gruppo con cure usuali migliorate (p=0,01).

I ricercatori hanno riscontrato anche altri impatti positivi dell’intervento, tra cui una differenza di -1,10 nella gravità del dolore BPI (p<0,001) e una differenza di -1,52 nell’interferenza funzionale BPI (p<0,001) tra il gruppo STOMP e le cure usuali migliorate.

I risultati sembrano essere piuttosto duraturi, poiché la differenza media nel punteggio totale BPI tra i due gruppi è rimasta significativa a tre mesi dall’intervento con -0,62, a favore dell’intervento STOMP (p=0,01).

Miglioramenti significativi sono stati osservati anche nel gruppo STOMP rispetto alle cure usuali migliorate dopo l’intervento sulle scale Pain, Enjoyment of Life and General Activity (p<0,001); Patient Health Questionnaire depression scale (p<0,001); Pain Self-Efficacy Questionnaire (p=0,02); e Pain Catastrophizing Scale (p=0,005).

A tre mesi, le differenze tra il gruppo di intervento e il gruppo con cure usuali migliorate sono rimaste significative, tranne che per le scale del catastrofismo del dolore e dell’umore, hanno notato gli autori. Questi risultati suggeriscono che STOMP potrebbe essere efficace quanto i trattamenti farmacologici per il dolore cronico.

“Non mi sorprende vedere che interventi regolari guidati da pari e da assistenti sociali hanno portato a miglioramenti nella gestione del dolore”, ha detto Cathy Creticos, direttore delle malattie infettive presso Howard Brown Health di Chicago.

“Questi interventi permettono ai pazienti di affrontare gli aspetti sociali e comportamentali della vita con HIV, come la solitudine, l’autostima, ecc., incoraggiandoli a collaborare con i pari per visualizzare un percorso verso la gestione del dolore insieme all’indipendenza e alla fiducia in se stessi”.

“Le persone che vivono con l’HIV sono uniche riguardo alla gestione del dolore per molte ragioni”, ha spiegato Creticos. “L’HIV stesso, così come molti dei farmaci usati per trattarlo, causa neuropatia periferica.” Inoltre, questa popolazione affronta in modo sproporzionato stigma, isolamento e depressione, oltre all’uso di sostanze e al disturbo da stress post-traumatico, ha sottolineato.

“A causa di tutte queste ragioni, l’HIV è una fonte di dolore cronico per molti pazienti e vivere con l’HIV può rappresentare molte barriere alla gestione tradizionale del dolore”, ha detto Creticos.

Lo studio ha coinvolto 278 persone con HIV ed è stato condotto in due grandi centri medici da agosto 2019 a settembre 2022. A causa della pandemia di COVID-19, l’intervento è stato adattato in formato remoto da marzo 2020. L’età media era di 53,5 anni e il 45% si identificava come donna. La maggior parte (81%) era di origine nera o afroamericana.

All’inizio dello studio, il 78% dei partecipanti aveva dolore in più sedi e quasi uno su quattro riferiva l’uso a lungo termine di oppioidi. Il punteggio medio totale BPI era 6,4, riflettendo un dolore da moderato a grave. La maggior parte dei partecipanti riportava dolore alla schiena, alle ginocchia e neuropatico.

L’intervento STOMP si basava su principi di cognizione sociale e includeva sei sessioni individuali con assistenti sociali e educatori sanitari alternati a sei sessioni di gruppo guidate da pari e staff addestrati per un periodo di 12 settimane. La partecipazione all’intervento STOMP è stata bassa, ha riconosciuto Fitzgerald Jones, con una media di solo 2,9 delle sei sessioni individuali e 2,4 delle sei sessioni di gruppo. È importante notare che il 24% dei partecipanti non ha partecipato a nessuna sessione.

“Siamo stati sorpresi che STOMP fosse efficace nonostante la bassa aderenza prevista”, ha detto Fitzgerald Jones. “E siamo stati lieti di vedere che fosse efficace nonostante il passaggio alla consegna completamente telefonica” a causa della pandemia.

“La questione più grande che posso prevedere riguarda l’implementazione,” ha commentato Creticos. “In particolare, questo trattamento potrebbe risultare molto costoso perché i pari, i formatori e/o gli assistenti sociali coinvolti negli interventi dovrebbero essere formati e mantenuti.” Tuttavia, i benefici potrebbero valere la pena se c’è una riduzione della dipendenza dai farmaci per il dolore, ha osservato.

Sebbene si siano verificati 187 eventi avversi durante lo studio, principalmente nelle categorie di malattia, infortunio e chirurgia, nessuno è stato associato all’intervento.

Tra i limiti citati dagli autori c’erano il breve periodo di follow-up e il fatto che meno della metà dei partecipanti fosse donna.

Katie Fitzgerald Jones, et al., Efficacy of a Pain Self-Management Intervention Tailored to People With HIVA Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2024 Jul 15.

leggi