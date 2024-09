Fuori il video di “Gioia negli occhi”, il nuovo singolo di Olden

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Gioia negli occhi”, il nuovo singolo di Olden, secondo estratto dall’album “La Fretta e la Pazienza”

Disponibile da oggi su YouTube il videoclip di “Gioia negli occhi”, il nuovo singolo di Olden, secondo estratto dall’album “La Fretta e la Pazienza”, da pochi giorni su tutte le piattaforme di streaming.

Olden racconta: “Il video di “Gioia negli occhi” racconta una fuga, l’unica via di uscita che sembra possibile, in un momento di dolore troppo intenso, troppo presente, troppo insistente. Correre per allontanarsi da tutto, per dimenticare e forse trovare la quiete.

Aprire gli occhi alla fine di una lunga corsa, e scoprire che la felicitá, nonostante tutto, è ancora a portata di mano. La ricompensa dopo l’attesa, la quiete dopo il dolore.

Allontanarsi per riuscire a vedere e a vedersi, finalmente liberati della paura, sapendo che c’è qualcuno che ci aspetta e che è sempre stato lì.”

Olden, cantautore perugino residente da anni a Barcellona, ha esordito nel 2011 con un disco omonimo in inglese. Nel 2014 è stato uno dei protagonisti del Premio Tenco, esibendosi sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo con una versione in italiano di “Nasza Klasa” di Jacek Kaczmarski. Da allora, ha pubblicato diversi album ed EP in italiano, tra cui “A60” (2019) e “Questi Anni – Dieci canzoni inedite di Gianni Siviero” (2022), entrambi classificati secondi alle Targhe Tenco nella categoria Miglior Interprete. Dal 2019 collabora con Flavio Ferri (Delta V).

“Gioia negli occhi” è una celebrazione e un invito a riconoscere l’importanza dell’attesa.

Racconta le difficoltà di una distanza forzata e di come, a volte, la felicità ci sfugga improvvisamente, lasciandoci apparentemente impotenti. Il tempo, in qualche modo, rimette sempre le cose al loro posto; basta solo essere pronti a cogliere il momento giusto, quando gli occhi riescono di nuovo a vedere, senza timori, inganni o condizionamenti.

“Gioia negli occhi” rappresenta un risveglio, un istante di consapevolezza capace di trasformare la sensazione di perdita e il disorientamento in opportunità. Una ballata intensa e coinvolgente che si sviluppa in un crescendo musicale ed emotivo, invitandoci a fermarci e a riconoscere che la gioia è a portata di mano. Anche se può sembrare distante, rimane pura, autentica, piena e priva di rimpianti.

“…hai aspettato tanto tempo, puoi tornare a risplendere, la paura è solo un muro nero da abbattere…”

Link: https://youtu.be/cIVtldUkMEA